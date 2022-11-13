34 موقعاً لإقامة المخيمات الربيعيّة

وطن النهار

حدَّدت البلدية 34 موقعاً لإقامة المخيمات لهذا العام الذي يبدأ 15 نوفمبر الحالي حتى 15 مارس من العام المقبل، موزعة على محافظتي الجهراء والأحمدي حيث تشمل المنطقة الشمالية 18 موقعاً والمنطقة الجنوبية تضم 16 موقع. وأعلنت أن مواقع المخيمات الربيعية تشمل مراكز خدمات ونقاطاً أمنية موزعة على 4 أفرع جمعيات تعاونية، بالإضافة إلى 3 نقاط أمنية في مواقع الجهراء إلى جانب 3 أفرع لجمعيات تعاونية في مواقع محافظة الأحمدي ونقطة أمنية موزعة على طريق الجليعة وإم صفق وكبد. ودعت البلدية المواطنين والمقيمين للحفاظ على نظافة البيئة البرية إلى جانب عدم القيام بأشياء من شأنها إتلاف و تدمير البيئة الطبيعية والإضرار بالحياة البرية وقيمتها الجمالية. من جانب اخر أطلقت البلدية حملتها التوعوية تحت عنوان «حلاة البر نظيف» بهدف المحافظة على البر واستخدام وسائل صديقة للبيئة لحماية مواقع التخييم والحفاظ على نظافتها اثناء التخييم وعند نهاية التخييم. وأضافت أنها قامت بتركيب 167 اعلان موبي لحملتها الإعلامية الخاصة التي اطلقتها تحت عنوان «حلاة البر نظيف» وهشتاق «حلاة البر نظيف» لتوعية رواد البر بالمحافظة على نظافة المواقع المسموح بها لإقامة المخيمات الربيعية لموسم التخييم هذا العام. وأوضحت بأنه تم تركيب 167 اعلان موبي للحملة بجميع المحافظات في الشوارع والطرق والتقاطعات، مشيرة إلى تركيب 42 إعلاناً بمحافظة العاصمة، 25 بالأحمدي،22 بمبارك الكبير، 16 بالجهراء، 23 بالفروانية فضلا عن تركيب 39 إعلاناً بمحافظة حولي.

