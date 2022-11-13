«علي الصباح العسكرية» أجرت قرعة الطلبة الضباط

وطن النهار

أجرت كلية (علي الصباح) العسكرية امس السبت القرعة العلنية للطلبة الضباط دفعة (49) من حملة شهادة الدبلوم والثانوية العامة بحضور جميع المتقدمين الذين اجتازوا بنجاح مراحل التسجيل. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن آمر الكلية العميد الركن خالد العتيبي أكد أن إجراءات اختيار المقبولين من خلال القرعة العلنية تأتي بناء على نهج الشفافية وتحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش أعلنت في الرابع من نوفمبر الجاري تأجيل قرعة كلية علي الصباح العسكرية للمتقدمين لدفعة الطلبة الضباط (49) التي كان مقررا عقدها السبت الماضي إلى يوم امس. وأفادت حينها بأن ذلك يأتي لمراجعة ملفات المتقدمين للكلية بناء على قرار وزارة الداخلية الخاص بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين وحرصا من رئاسة الأركان العامة للجيش على إتاحة الفرصة لدخول اكبر عدد من المتقدمين للقرعة.