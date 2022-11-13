«حماية البيئة» شاركت في قمة المناخ

وطن النهار

أكد رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة د. وجدان العقاب، أن وفد الجمعية المشارك في قمة المناخ «Cop27» المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية يشارك بفعاليات متعددة في النطاقين (المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء) على مدار أسبوعي القمة، معلنة أن الوفد برئاستها وعضوية د. شاكر الهزيم عضو الجمعية وعيسى رمضان خبير التنبؤات الجوية وعضو الجمعية وم. يوسف الرامزي المتحدث الرسمي لفريق المهندسين البيئيين بالجمعية.

وقالت في تصريح صحافي، ان «الجمعية الكويتية لحماية البيئة هي جمعية معتمدة لدى الأمم المتحدة بصفة مراقب وحصلت على مقاعد خاصة لمؤسسات المجتمع المدني في الأسبوعين طوال فترة القمة من تاريخ الثامن حتى الثامن عشر من نوفمبر». وأعربت عن الشكر للمساهمين في تغطية تكاليف ومشاركة أعضاء الجمعية في القمة مما يحافظ على مكانة الجمعية كمؤسسة مجتمع مدني رائدة لها في هذا المجال بخبرات تفوق 48 عاما منذ انشائها».

وأثنت العقاب على الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود من مطار القاهرة إلى مطار شرم الشيخ، مقدرة «اهتمام جمهورية مصر العربية بأدق التفاصيل تجاه الوفود المتوافدة على مدينة شرم الشيخ من كل بقاع العالم خاصة بتواجد عدد كبير من المنظمين في استقبال الوفود في المطار وتسهيل إجراءاتهم تحت إشراف أمني منظم».

التغير المناخي

وأوضحت أن الوفد نظم بالتعاون مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية ورشة العمل الدولية بعنوان «التحديات الخاصة بتمويل التغير المناخي»، مشيرة إلى أنها قدمت خلال الورشة تحدي «رفع الوعي البيئي بالبرامج التلفزيونية رغم وجود قصور في الدعم لا يغطي كلفة الانتاج العالية وكيفية تجاوزه بوجود داعمين لسلسلة البرامج الوثائقية للحياة الفطرية في الكويت بتغطية جزء كبير من تلك التكاليف كمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وصندوق حماية البيئة التابع للهيئة العامة للبيئة».

ولفتت إلى أنها قدمت للورشة نموذج التحدي مشمولا بكيفية تجاوز الجمعية الكويتية لحماية البيئة له من خلال تعزيز مفهوم التطوع البيئي وقيم المواطنة البيئية الأمر الذي اعتمدت معه الجمعية على كوادر كويتية متطوعة تجاوزت معهم هذا التحدي.