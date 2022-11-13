40 مهندساً عقدوا ورشة حول العمل الاستشاري

وطن النهار

عقد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ورشة عمل بعنوان «العمل الاستشاري الهندسي في القطاعين العام والخاص» وحاضر فيها د. المهندس يوسف العليان استشاري العقود، وذلك بحضور أكثر من 40 مهندسا ومهندسة من العاملين في القطاعين العام والخاص.

واستعرض العليان شروط التعاقد والأوامر التغييرية، المطالبات، التمديدات الزمنية، التعويضات المالية، التأخيرات الزمنية وغراماتها، شهادات الدفع الدورية ومهام مدير المشروع بالاضافة الى مهام مدير العقد،

حيث دعا الى أهمية صياغة العقود وتضمينها جميع التفاصيل حتى لا يقع الاستشاري بأي اشكالات مع الجهة المالكة للمشروع. وتضمنت الورشة استعراضا لبعض الحالات والمشكلات التعاقدية التي تضمنتها وسبل حل هذه الاشكاليات وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.