الـ«غرقة».. مناسبة سنوية!

الأولى

مع أول اختبار لمدى الجاهزية لمواجهة موسم الأمطار أظهرت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز العين الحمراء لقياديي الاشغال حيث عقدت اجتماعا معهم في غرفة العمليات لمتابعة تداعيات الأمطار التي هطلت على البلاد اول من امس وقالت بلهجة حازمة: ان ارواح البشر اهم ما يمكن ان نحافظ عليه وغرق السيارات بهذه الصورة امر غير مقبول.



ولفتت الى وجود مشكلة تتمثل في عدم وجود عقود حالية الى جانب ضعف الخطة المتبعة مؤكدة ان المصيبة هي رد الفعل البطيء. وقالت: انني انتظرت لاكثر من ساعة حتى وصول فريق يساعد في فتح طريق اغلق بالكامل وهذا يؤكد بطء رد الفعل الذي يتكرر كل موسم ولذا لا بد من الوقوف على مدى جاهزية فرق الطوارئ وقدرتها على التعامل مع البلاغات الواردة إليها.

واضافت: نحن اليوم ننتظر منكم تحديد الخلل، خاصة انني اجتمعت معكم قبل فترة واكدتم لي ان الامور على خير ما يرام وانكم مستعدون واوضحت لكم انني بانتظار تقاريركم وتحديد الاحتياجات سواء من الاليات او من اي نواقص.



وكانت البلاد قد شهدت اول من امس الجمعة أمطارا غزيرة بلغت أعلى كمياتها 25 مليمترا بمحطة الرابية حيث كانت مصحوبة بنشاط في الرياح بلغت هباتها أكثر من 60 كيلومترا في الساعة. على الصعيد ذاته توقعت إدارة الأرصاد الجوية استمرار فرص سقوط الامطار المتفرقة خلال الاسبوع الحالي وتكون رعدية مع فرصة لانخفاض الرؤية الافقية بسبب الضباب.

وذكرت ان كمية الامطار التي سقطت على مدينة الكويت بلغت 5?8 مليلترات و6?6 على السالمية و5?6 على الجهراء وكانت غزيرة على منطقة الرابية حيث سجلت 24?4 وتجاوزت الـ10 على منطقة الجابرية وكانت خفيفة على باقي المناطق، مشيرا الى أن الامطار كانت مصحوبة بنشاط للرياح تجاوزت سرعتها 50 كيلومترا في الساعة.



ولفت الى ان منطقة الرابية سجلت أعلى معدل كمية أمطار بمجموع 25.4 ملم تلتها منطقة الرميثية 17 ملم، موضحا ان كميات الأمطار التي سجلتها محطات الرصد بباقي المناطق كانت في الجابرية 12.3 وفي السالمية بينما كانت 6.7 في العاصمة و5.8 بالصبية و5.8 في الجهراء و5.5 بالرتقة و3 في الصابرية و2.2 وفي العبدلي 1.4.

من جهتها أعلنت قوة الإطفاء العام ان فرقها تعاملت مساء الجمعة مع 147 بلاغا خلال فترة هطول الأمطار في مختلف المحافظات.



وأوضحت أن عدد الأشخاص الذين كانوا محتجزين في مركباتهم بلغ 211 شخصا ولا توجد اي اصابات تذكر، مشيرة الى أن معظم البلاغات تركزت في محافظات الجهراء والفروانية والعاصمة وحولي.

من جهتها أكدت وزارة الداخلية انها قامت بانتشار امني واسع على مختلف مناطق الكويت خاصة التي تأثرت من تجمع الامطار، مبينة ورود اكثر من 140 بلاغا الى غرفة العمليات التابعة.