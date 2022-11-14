السفراء المناسبون في البلدان المناسبة

الاخيرة

اشتُهر عن الحاكم الحكيم عبدالله السالم قوله لمن اختارهم سفراء للكويت بالدول الأخرى مع بدء عهد الاستقلال أنَّ عليكم في عملكم أن تلتقوا بعبدالله السالم وبعواد سالم والأخير كان فناناً شعبيّاً معروفاً، ومغزى الحديث أن عليكم أن تختلطوا وتتواصلوا مع الجميع حكاما ومحكومين في البلدان التي ستمثلون الكويت بها، وقد تميَّز سفراء تلك الفترة الذهبية بأنهم كانوا سفراء دولة، وكثيراً ما أوصلوا - عبر نفوذهم وتواصلهم - للكويت أخباراً كبيرة جساماً حدثت لاحقاً...



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لربما أحد أسباب غزونا بشكل مفاجئ عام 90 أننا لم نتلقَ ما يكفي من تحذيرات من سفاراتنا بالخارج التي طغت على تعييناتها أحياناً المحسوبية والواسطات، فلم يُحرَص على تعيين السفراء المناسبين في الدول المؤثرة المناسبة وكان تقييم السفراء في كثير من الأحيان يتم فقط على قدراتهم في خدمة المسؤولين والمواطنين الكويتيين في البلد الذي يخدم به، أي أصبح كثير من سفرائنا سفراء للكويت لدى الجاليات الكويتية بالخارج، وهي أمور كان يفترض أن يتكفل بها موظفو العلاقات العامة بالبلدان المعنية، لا السفراء الذين يفترض أن يتفرَّغوا للمهام الجسام الملقاة على عواتقهم...



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آخر محطة:

أعتقد أنَّ تعيين السفير غانم الغانم في مصر هو تطبيق لمبدأ السفير المناسب بالبلد المناسب، فبالإضافة إلى خبرته الطويلة في العمل السياسي بوزارة الخارجية، فهو كذلك رجل قانون مما سيسهِّل عمليّة اختيار مكاتب المحاماة المناسبة، حيث إن هناك كثيراً من القضايا الكبرى العالقة التي يعاني منها المستثمرون والمواطنون الكويتيون في مصر وتحتاج إلى سفير من نوعية السيد غانم الغانم للاعتناء بها ومتابعتها!