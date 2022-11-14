نوال تغني «عرب» في المونديال

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«نحن العرب حضارة وأمم كرم إنسان»... بكلمات من أغنية «عرب» الجديدة التي أطلقتها برفقة عدد من الفنانين العرب، بدأت الفنانة نوال الكويتية كلماتها بمنشور عبر حسابها على «إنستغرام»، مرفق بفيديو للأغنية التي تأتي لمناسبة استضافة دولة قطر للمونديال.

وأضافت نوال «سعيدة بمشاركتي مع زملائي بهذا العمل العربي الجميل.. ومبروك لدولة قطر استضافتها لهذا الحدث العالمي».

وتضم الأغنية إلى جانب نوال، كلاً من الفنانين فضل شاكر وحمود الخضر وأحمد شيبة وزهير بهاوي، وهي من كلمات عبدالله التميمي وألحان مشعل العروج، الذي تولى الإشراف العام أيضاً، فيما تولى التوزيع والتنفيذ الموسيقي جيهون جيلكتان، والمكس والماستر طارق جيران.