وفاة «المهاجر الإيراني» ملهم فيلم «تيرمينال»

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توفي مهران كريمي ناصري اللاجئ السياسي الإيراني الذي اتخذ من منطقة صغيرة من مطار رويسي شارل ديغول الباريسي بيتا له في عام 1988 وحيث عاش أكثر من 18 عاماً، وألهم المخرج ستيفن سبيلبرغ في فيلمه مبنى الركاب The Terminal



وحسب فرانس برس نقلا عن مصادر في المطار إن ناصري مات موتاً طبيعياً في المبنى 2F قبل وقت قصير من ظهر السبت.

وأضاف المصدر أنه بعدما أنفق جزءاً كبيراً من الأموال التي حصل عليها نظير الفيلم، عاد إلى المطار قبل عدة أسابيع.

وتمّ العثور على عدة آلاف من اليوروهات معه.



كريمي ناصري، الذي يعتقد أنه ولد عام 1945، أقام في المبنى رقم 1 بالمطار في الفترة من عام 1988 حتى عام 2006، في البداية بسبب مشكلة قانونية لافتقاره إلى أوراق الإقامة، ثم بعد ذلك برغبته. وقال مسؤولو المطار إنه أقام هناك مرة أخرى خلال الأسابيع الأخيرة. ألهمت قصته فيلم ذي تيرمينال، الذي لعب بطولته النجم توم هانكس، وفيلما فرنسيا آخر.