ماسك يغرد بالعربي على «الهاشتاقات العشوائية»

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كتب الملياردير إيلون ماسك، مالك موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تغريدة باللغة العربية يرد فيها على انتقادات حول هاشتاقات باللغة العربية تحتوي الكثير من الإعلانات والتغريدات العشوائية.



وكتب صاحب حساب ثنيان تغريدة على صفحته المعروفة قال فيها: بالنسبة للهاشتاقات العربية فهي لا تزال مليئة بالتغريدات العشوائية! في كل مرة أرى هاشتاق يتصدر باللغة العربية، لا يمكنني العثور على أي تغريدات أصلية أو ذات مغزى، فهي مليئة بالإعلانات والرسائل غير المرغوب فيها.. أرجو الإصلاح.



ورد ماسك بتغريدة باللغة العربية قال فيها: سوف تفعل. يُذكر أن ماسك أثار تفاعلا واسعا بعد إعلانه حل مجلس إدارة تويتر، بعد نجاحه في الاستحواذ على الشركة، وفقا لملف تم تقديمه، لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.