اعمل خيراً لتعيش سعيداً

أمي وأبوي تاج راسي

يشتمل العالم الذي نعيش فيه على مجموعة من القيم الإنسانية التي جعلت من الإنسان خير ناصراً ومعيناً لأخيه الإنسان، بعيداً عن علاقة المصالح والأطماع الذاتية بين الأفراد لكي يصبح المجتمع متوازياً مع قيمه الأخلاقية والإنسانية، ولا شك أن الكل يبحث عن السعادة، هذا الإحساس الذي غالبا ما يكون ناتجا عن راحة نفسية أو مفاجأة تجعلنا نضحك ونبتسمُ من غير أن ندري.



فالسعادةُ قد تكون شُعورا مشتركا بين الأفراد أو شعورا فرديا يُحسُّ بِه الفردُ في حالة من حالات الحياة التي نعيشها، وغالبا ما تكون السعادة فعلا مشتركا يجمع بين فاعلٍ للخير ومُتلقٍ له (الشخص السعيد). شَخصياً، لا أجدُ السعادة إلا في فعل الخير وتقديم المساعدة للآخرين كلما استطعت الى ذلك سبيلا، فَفِعل الخير وتقديم المساعدة يجعلنا نُحس إحساسا لا يمكن وصفه، فتجدنا نبتسم دون أن نعرف لماذا، وفي بعض الأحيان نقضي اليوم كاملا تحت تأثير طاقة إيجابية لا نعرف سببها، ولكن لا جدال أن السعادة مرتبطة ارتباطا وثيقا بسلوكنا اليومي وتصرفاتنا اتجاه الآخرين، فكلما كانت تصرفاتنا أخلاقية وإنسانية، كلما أحسسنا أن هناك طاقة تولد بداخلنا لأن هذا الشعور الداخلي يجتاحنا كلما فعلنا شيئاً يعبر عن إرادة أخلاقيةٍ ووعيٍ إنسانيٍ نُفضلُ فيه الآخر عن الذات بالفطرة .



كما أن الإنسان المتواضع والذي يقدم المساعدة دون سابق طلبٍ، دائما ما تَجدهُ مُرتاحا من الناحية النفسية، أي أنه إنسان يتمتع دوما بتفكير إيجابي عن الحياة، لطالما أحسست أني أملك كل شيء حينما أبتسم بعد تقديم المساعدة والعون لمن يحتاجها، هذا الشعور يجعلني في حالة من الفرح العجيب، غالبا ما يكون مُستمدا من حالة الشخص الذي ساعدته، فبمجرد أن نسمع كلمة شكرٍ من الآخرين، تخلق هذه الكلمة بداخلنا إحساسا نفسيا عجيبا، إِنَّ فعل الخير من الأشياء البسيطة جدا، لكن تأثيرها كبير قد يُغير مسار حياتنا بالكامل، فتصرفاتنا وسلوكياتنا مع الآخرين هي أساس الحفاظ على التوازن النفسي والشعور بالراحة والاعتدال، فيكفي فقط تقديم القليل من المساعدة لنُحس أن شعورنا تَغير بالكامل وأصبحت طريقة تفكيرنا مغايرة تماما لِما كانت عليه غالباً.



فالأخلاق هي السبيل الوحيد لتقدم أي مجتمع كيفما كان نوعه وأصله، يكفي فقط أن نكون من الذين يحبون الخير للجميع لنُغير نظرتنا ونظرة الآخرين لنا، فالذاتية وحب التملك والغرور والتكبر، تصرفات لا تصلح لشيء بقدر ما تكون سببا في تدمير حالتنا النفسية ونفورنا من المجتمع .



فالحياة لا قيمة لها إن لم نفكر في مصير الآخرين في الوقت الذي نفكر فيه في مصيرنا، أن الحياة لا تصلح لشيءٍ، إن لم نشارك ما نملك مع الذين لا يملكون شيئاً، أن الحياة لا تصلح لشيءٍ، إن كنا لا نستطيع مساعدة من هم بحاجة إلينا ولو بكلمة بسيطة قد تكون سببا في تغيير نفسيتهم ونظرتهم للوجود، فالإنسان السعيدُ هو ذلك الشخص الذي يفكر في الآخرين قبل التفكير في ذاته.

فالشخص الآخر هو مرآة الذات، فكلما كان مرتاحا لوجودنا كلما انعكس ذلك إيجابا على حالتنا النفسية. والانعكاس الإيجابي يعني أن نحس أن سعادة الآخرين هي ثمرة جهدنا، أو على الأقل نحس أننا كنا سببا في ذلك.

افعلوا الخير كلما استطعتم، فَيومٌ لكَ ويومٌ عليكَ.



اليوم أنت تَملك كل شيءٍ وغدًا قد لا تمتلك شيئًا، ففاعلُ الخير عادةً ما يحصل على خير مضاعفٍ دون أن يعلم، افعلوا الخير ولا تستعجلوا، واعلموا أن في فعل الخير راحة لا يشعر بها إلا فاعله، افعلوا الخير ولا تستعجلوا حسابكم، فثمرة السلوك النبيل لا موعد لها. إن السعادة الحقيقة هي عندما نحس أننا فعلنا شيئًا لم نكن نتوقعُ نتيجتهُ، ففي بعض الأحيان تتجاوز النتائج توقعاتنا مما يدفعنا إلى الإحساس بالفخر والارتياح والتفاؤل والرضى عن الذات، وبالذات عندما نعمل خيراً لنعيش سعداء.

