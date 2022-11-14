«الوهن والضعف عند كبار السن».. التحديات والحلول والدور الأسمى للفريق الصحي

أمي وأبوي تاج راسي

الضعف أو الوهن

هو مسألة ذات أهمية حيوية في التعامل مع المسنين. إنه ذلك الخطر الذي من المحتمل أن يواجه المسن المتقدم في العمر. الضعف يمكن أن يؤثر وبشدة في استجابة المسن للعلاج الطبي بالإضافة إلى أنه يحدد جودة حياة المسن بصفة عامة. الضعف في حقيقته ليس مرضاً محدداً بل هو مزيج يجمع بين التغيرات الفسيولوجية الطبيعية التي تحدث للمسن مع تقدم العمر مع مجموعة متنوعة من المشاكل الطبية والاجتماعية المتعددة لتشكل حالة من الوهن لدى المسن.

هذه الحالة من تفاعل مجموعة من العوامل مع بعضها البعض وتعقدها، جعل من رعاية المسن الواهن تحديا كبيرا للفريق الصحي. ولعل العامل الأكثر تحديا على الاطلاق هو أن المسن الواهن عندما تسوء حالته الصحية بدرجة كبيرة فإن الاعراض المتعارف عليها للمرض المصاب به تصبح أكثر غموضا و لا تظهر بالصورة الواضحة لها. وعوضا عن ذلك، نجد أن الهذيان والسقوط تصبح هي السمات الواضحة لأعراض تلك الأمراض مما يجعل هذه الظاهرة تحديا للفريق الصحي المدربين على الأعراض المميزة للمرض وليس على طريقة ظهور أعراض المرض بصفة غير رسمية أو محددة أو معروفة على المسن الواهن. فعلى سبيل المثال، المسن العادي المصاب بالالتهاب الرئوي غالبا ما يشكو من حمى وسعال وقشعريرة وضيق في التنفس ولكننا على النقيض من ذلك نجد أن المسن الواهن يشكو فجأة من التشوش والاضطراب والسقوط أو أن يصبح طريح الفراش.

وعلى الرغم من أن غموض شكوى المسن الواهن تكون محبطة للفريق الصحي إلا ان تلك العملية يمكن عكسها عن طريق التعامل الأمثل وعلاج تلك المشاكل المؤدية إلى الضعف والوهن. فعلى سبيل المثال، الضعف العضلي يمكن علاجه بالالتزام ببرنامج رياضي فممارسة الرياضة تقوي العضلات وتحسن من عملها كما أن العادات الغذائية الخاطئة وضعف التغذية يمكن تغييره بالأغذية الصحية وعلاج الأنيميا علاجا مناسبا. كما وجد أن الوهن يزداد مع تقدم العمر فنجد أن سبعة في المائة من الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما لديهم ضعف مقارنة بثلاثين في المائة من الذين أعمارهم 80 عاما أو يزيد. كما أن الوهن مرتبط ارتباطا وثيقا بدخول المستشفى لمدة طويلة لتلقى العلاج والعجز وقيد الحركة والتنقل والسقوط وحتى الموت. كما نجد أن المرأة أكثر عرضه للإصابة بالوهن عن الرجل. وأن المسنين المصابين بالوهن هم أكثر المستهلكين للرعاية الصحية والخدمات المجتمعية والرعاية طويلة الأجل. وقد زاد الاهتمام بمشكلة الوهن لدى كبار السن في الآونة الأخيرة حيث أن عدد المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاما يتزايد بشكل مطرد في جميع أنحاء العالم مما يضع عبئا كبيرا على مقدمي الرعاية بشكل عام.

الوهن

هو حالة تطلق على المسن ذي المرض المزمن الذي تم تشخيصه أو الذي يعاني من فقد وظيفة أجهزة الجسم أو يشكو من مرض عضال متكرر أو حالة اجتماعية سيئة من فقر وعزلة اجتماعية أو تدهور في الوظائف العقلية/ الذهنية أو الوظائف الحركية.

المسن الواهن

هو المسن الذي يعتمد على الاخرين في واحد أو أكثر من أنشطة الحياة اليومية، لديه ثلاثة أو أكثر من الأمراض المزمنة التي تم تشخيصها، لديه عرض أو أكثر من أعراض الشيخوخة المرضية وتشمل (الخرف، الهذيان، الاكتئاب، السلس البولي، السقوط، هشاشة العظام، قرح الفراش). كما أنهم هؤلاء المسنون الذين لا يستطيعون العيش بدون مساعدة من الاخرين وتتطلب حالتهم رعاية على المدى الطويل بسبب الأمراض المنهكة المزمنة مع ظهور ثلاث سمات أو أكثر من الخمس سمات التالية المرتبطة بالوهن وهي: - فقدان الوزن بشكل ملحوظ.. الانتهاك الواضح.. قلة النشاط البدني.. ضعف العضلات .. بطء سرعة المشي.

والمسن الأكثر عرضه للإصابة بالوهن هو:

المسن المتقدم في العمر (80 سنة فأكثر).. المسن الذي يشكو من العجز البدني ونقص الوظيفة الحركية وعدم التوازن.. المسن الذى يشكو من الأمراض المزمنة.. المسن ذو الوضع الاجتماعي المتدني والذي يعتمد على الاخرين وفاقد الاستقلالية.. المسن الذي يعاني من التدهور العقلي والاكتئاب وضعف الادراك.. المسن الذي يعاني من كسور.. المسن القاطن في دور المسنين أو المستشفيات.. المسن الذي يعاني من مشاكل غذائية مثل فقدان الشهية و الأنيميا.

ويعتبر المسنين هم الفئة العمرية الأكثر تعرضا للوهن لان من أبرز أعراض الشيخوخة هو تدهور القدرة البدنية للمسن فالعديد من كبار السن لديهم ضعف في التوازن وانخفاض في القدرة الحركية وسوء ممارسة الرياضة وتقصير وظيفي في أداء العناية الشخصية والقدرة على المشي والسفر والتسوق وتناول الطعام واستخدام الهاتف اداء مجموعة متنوعة من الأنشطة الأخرى تتناقص مع تقدم العمر. بالإضافة إلى المضاعفات الناجمة عن العلاج الطبي أو الأدوية. كما أن كثير من المسنين المعتمدين على الاخرين في أداء أنشطتهم اليومية قد يصبحوا في عزلة إذا لم تصلهم تلك الخدمات. بالإضافة الى تناقص الوعي الحسي لدى المسن، فنجد أن الحواس من رؤية وسمع وشم وتذوق تقل مع تقدم العمر ويمكن أن تسوء في وظيفتها مع تعرض المسن لأمراض مزمنة وعوامل آخري. فمثلا ضعف الرؤية الليلية لدى المسن مع عدم توافر البيئة الآمنة يجعل المسن يشعر بالقلق وقلة الحماية وتزيد من تعرضه للمخاطر وخصوصا مثلا إذا كان يعاني من ضرورة التبول فور الشعور بالرغبة وإلا عرض نفسه للسلس البولي. تعدد المرض أيضا والذي يزيد نسبته مع تقدم العمر فقد وجد أن 30% من المسنين الذين أعمارهم تتراوح بين 65- 74 سنة لديهم إعاقة بسبب مرض مزمن و50% ما يزيد عن 75 سنة و75% ما يزيد عن 80 سنة لديهم على الأقل مرض واحد يعيقهم في حياتهم. ولذلك نجد أن عدم القدرة المصاحبة للمرض تستهلك المسن ماديا فيعجز عن ادارتها بطريقة مناسبة مع وجود مشاكل آخري مثل اضطرابات الذاكرة، ضرورة الالتزام بدواء معين، زيادة الاحتياجات الغذائية أو تناول غذاء محدد تبعا للمرض وسوء الأحوال المعيشية يمكن أن تؤدى منفردة أو مجتمعة الى الوهن او الضعف. كما أن الاضطرابات النفسية او الاجتماعية نتيجة لأسباب متعددة، فنجد أن احتمال عيش المسن داخل أسرته تميل الى النقصان مع تقدم العمر كما أن احتمال انتقاله الى احدى دور الرعاية كبير مع وجود صعوبات في التواصل مع الاخرين مما شكل أكبر الاثر في الوصول الى حالة الوهن. أيضا سوء الأحوال المادية للمسن، فان المجتمع قد ينظر لفئة المسنين على انها الأقل احتياجا للدعم المالي والتأمين مما يقلل اهتمام المسن بحالته والوصول في النهاية لحاله الوهن أو الضعف.

ويتعرض المسن للكثير من المشكلات نظرا لحالة الوهن منها الإعالة والوقوع والإصابات وبطء الشفاء من المرض وارتفاع نسبة الوفاة.. فقد الاستقلالية في مختلف نواحي الحياة.. تفاقم حالة المسن المرضية و النفسية و يصبح أكثر تعرضا لسوء نتائج العلاج.

ومن هنا يأتي دور الوقاية من الضعف ومن أهم بنودها المحافظة على تناول الطعام الصحي المتكامل المتوازن.. ممارسة التمارين الرياضية .. الوقاية من الأمراض التي تؤدي الى الوهن.. الحد من الألم.. تجنب العزلة والانخراط في المجتمعات وتنظيم أنشطة اجتماعية وتحسين الحالة النفسية.

كما يبرز دور الفريق الصحي في تجنب حالة الوهن التي تصيب كبار السن من خلال الاهتمام بالغذاء الصحي للمسن والذي يتناسب مع حالته الصحية كما يجب علاج فقدان الشهية والأنيميا وحث المسن على تناول وجبات صغيرة بين الوجبات الأساسية. وليس المهم الكم ولكن النوع حيث أفادت دراسة ألمانية أن تناول طعام أقل يمكن أن يساعد كبار السن في تحسين ذاكرتهم كما يمنع أو يؤخر اصابتهم بمرض الزهايمر وأشكال آخرى من الخرف.. النشاط البدني و منع الخمول و ممارسة التمارين الرياضية بانتظام و من خلال جماعة محددة إن أمكن..

الاهتمام بالقدرة الوظيفية للمسن الواهن وتحسينها فيجب تشجيع المسن على الاستقلالية والعناية الذاتية لمراحل مرضه المختلفة.. الاهتمام بالحالة العقلية للمسن.. التمتع بالحياة وزيادة التحفيز الحسي وتوفير محفل لإقامة تفاعلات اجتماعية وتطوير العلاقات ومنع العزلة الاجتماعية وتكوين صداقات جديدة. حيث أكدت دراسة علمية حديثة أن نجاح كبار السن في تنويع صداقاتهم وإبقاء علاقاتهم الاجتماعية يمكن أن يساعدهم على الاحتفاظ بحيويتهم وقدرتهم على الحركة بنشاط.. التنمية الروحانية.. التفكير الإيجابي يقلل من خطر الوهن حيث وجد صلة بين التفكير السلبي وحدوث الضعف عند المسنين.

كما وجب علينا كفريق صحي تجنب سوء معاملة المسن للارتقاء بحالته النفسية فمثلا نتجنب بعض الأمور أثناء رعايته مثل الكذب والتحايل كوسيلة سهلة لجعل المسن أكثر تعاونا.. ألا نعطى المسن الفرصة ليقوم بنفسه بارتداء الثياب والاغتسال وتناول الطعام توفيرا للوقت والتزاما بروتين صارم يتعامل مع المسنين كفئة وليسوا أفرادا متفاوتين في القدرات.. أن نحرمه من الأنشطة ونعزله في مكان مغلق مع المسنين بغرض حمايته من إيذاء نفسه. أن نتحدث معه بلغة الأطفال في حين أنه يحتاج للغة الكبار لكن بصوت مسموع و جمل بسيطة واضحة.. تجاهل وجوده والتحدث عنه بضمير الغائب في حضوره.. الأفراط في استخدام المهدئات فى حالة الغضب والثورة وهو ما يعتبر شكل من أشكال التقييد وليس العلاج.. فرض روتين موحد للحياة اليومية متجاهلين الفردية والحق في الخصوصية.. أو إلقاء اللوم والعقاب على البطء وارتكاب الأخطاء دون مراعاة من أنه يعاني من قصوره أكثر مما نعانى نحن.

مهما فعلنا وبذلنا لن نوفى حق أبوينا فلا حب كحب الأبوين ولا أمان ولا سند إلا بهما.

فاللهم أباءنا لآخر العمر ..

إعداد د. مروة محفوظ

الأستاذ المساعد بقسم تمريض المسنين

كلية التمريض.. جامعة الإسكندرية .. جمهورية مصر العربية

