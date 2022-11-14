المحافظة على قوة وصلابة العظام للكبار

أمي وأبوي تاج راسي

يعتبر الجهاز العظمى القاعدة الأساسية للجسم والذي يمده بالاستقرار والقدرة على أداء جميع الحركــــات (المشى والجرى والجلوس والوقوف والرقود والرفع والدفع) وإكســـاب القوام الجيد (وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم)، وبالإضافة الى ذلك فالعظام مصدر لتصنيع وإنتاج خلايا الدم البيضاء وكريات الدم الحمراء، لذا يتطلب منا المحافظة على قوة وصلابة العظام وصحة جيدة على مدار الحياة وخاصة مع تقدم العمر ومع استنزاف عنصر الكالسيوم حيث يتعرض الجهاز العظمى خلال دورة الحياة الى استنزاف من كثافة العظام أو تعرض العظام الى هشاشة وأمراض أخرى،

وانخفاض مستوى الكالسيوم في الجسم نتيجة عمليتي البناء والهدم حيت يكون البناء في مرحلة الصغر أكثر من البناء في مرحلة الكبر ولكن في مرحلة التقدم في بالعمر والكبر وخاصة بعد سن الأربعين يكون الهدم أكثر من البناء، لذا نلاحظ تعرض العظام الى أمراض وكسور والإصابة بالهشاشة وخاصة مع تدني مستوى الكالسيوم في الجسم والذي يجعل العظام أكثر حساسية حتى لو حدث ذلك ببطء مع تقدم العمر وتكون الخطورة أكثر في حالة فقدان التوازن بين استهلاك واستنزاف الكالسيوم، وبخصوص السيدات تكون كثافة العظام لديهن أقل من الرجال بحوالي (30%) وذلك لقلة أنتاج هرمون الايستروجين كلما تقدموا بالعمر،

لذا تواجهة المرأة أكثر خطورة من الرجل فى صلابة وقوة العظام، ويلعب عنصر الكالسيوم دوراً كبيراً وهاماً في المحافظة وتقوية وصلابة العظام، وتتم عملية استنفاذ في الجسم بصورة طبيعية ولا يمكن الحد من ذلك ولكن بالإمكان تقليل من ذلك بالمحافظة على العظام ببناء الكتل العظمية عن طريق التغذية الصحية، ويوصى الاستهلاك اليومي للكالسيوم لعامة الناس مقدار (1000) مليجرام وللبالغين (1200-1500) مليجرام، ومن الضروري إضافة فيتامين (د) في التغذية اليومية لقدرته والمساعدة في أمتصاص الكالسيوم في الجسم، لذا يتطلب الاحتفاظ بقوة وصلابة العظام بتناول الكالسيوم وفيتامين (د) سواء من الأطعمة اليومية ومن أشعة الشمس أوعن طريق المكملات الغذائية، وهذه بعض النصائح للمحافظة على قوة وصلابة العظام:-

- استهلاك منتوجات الحليب... منتوجات الألبان والحليب (الأجبان – الزبادى) غنى بالكالسيوم الضروري في بناء وتقوية والمحافظة على صحة وقوة وصلابة العظام، لذا ينصح بتناولها وللذين لا يرغبون في تناول حليب الأبقار يكون حليب الصويا المخصب بالكالسيوم البديل الجيد.

- الحبوب والمكسرات... بالرغم من أن منتوجات الحليب تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم الا أنه لا يعتبر المصدر الوحيد حيث إن هناك بعض المكسرات والبذور والحبوب تحتوي على مقدار كبير من الكالسيوم حيث يحتوي مقدار (30) جراماً من اللوز على (75) مليجراماً من الكالسيوم، ويحتوى مقدار (30) جراماً من بذور السمسم على (37) مليجراماً من الكالسيوم وأما مقدار (30) جراماً من بذور عباد الشمس يحتوى على (33) مليجراماً من الكالسيوم، لذا ينصح إضافة الحبوب والبذور والمكسرات الى النظام الغذائى اليومى .

- الخضراوات... تناول الخضراوات الخضراء الداكنة كالبروكلى والملفوف الصيني والبقدونس والخس وغيرها من المصادر الممتازة للكالسيوم علماً لهذة الخضراوات كثير من الفوائد الصحية ومزايا أخرى، وينصح بتنويع مصادر استهلاك الكالسيوم من الحليب والأجبان والزبادي والمكسرات والبذور والحبوب للمحافظة على صحة الجهاز العظمى.

(على نوعين، A) يتواجد فيتامين ... (A- فيتامين)

ويسمى النوع الأول (الريتينول) ويتواجد في المنتوجات الحيوانية مثل الكبدة، ويسمى النوع الثاني (بيتا كاروتين) ويتواجد في النباتات والخضراوات البرتقالية كالجزر والكوسة والبطاطة الحلوة، وأكدت الدراسات العلمية أن الأكثار من استهلاك (الريتينول) يؤدى الى كسور فى العظام، وفى حين استخدام فيتامين (أ) من النباتات والخضراوات لا يؤدي الى اي ضرر وخطورة على العظام.

(في تنشيط البروتينات k... يساعد فيتامين (K- فيتامين)

الأساسية والتي تكون حاسمة وضرورية في المحافظة على صحة العظام كما هو الحال للكالسيوم الذي مصدرة النباتات (أيضاً من نفس المصادر k والخضراوات، ويأتي فيتامين)

والمصدران يساعدان في توفير الكالسيوم للجسم بالكمية المناسبة.

- الانشطة الحركية... الأنشطة الحركية كالتمرينات البدنية والمشى الرياضي يعززان من قوة وصلابة والمحافظة على صحة العظام، وينصح العلماء عند مزاولة الرياضة الحركية عدم الأفراط بزيادة الضغط على العظام، ويفضل أن تكون شدة التدريب صحياً ويكون الضغط بمستوى المعتدل الذي يضمن أرسال أشارات للجسم لخلق المزيد من خلايا العظام وزيادة قوة وصلابة وكثافة العظام، لذا يتطلب تشغيل الجسم باعتدال وأن لا تكون الحركة البدنية زيادة عن المعتدل وخاصة مع الأطفال وكبار السن.

- تناول الأسماك... الأسماك الطازجة من المصادر القوية والضرورية للكالسيوم، ويعادل مقدار (100) جرام من سمك السردين على أكثر من (400) مليجراماً من الكالسيوم، ويفضل تناول الأسماك الطازجة بدلاً من المعلبات، وتعتبر أسماك السردين واسماك السالمون من المصادر الممتازة والوفيرة لفيتامين (د)، وبالإضافة الى ذلك تعتبر الأسماك الطازجة من الأطعمة الصحية.

- المشروبات الغازية... الإقلال من استهلاك بعض المشروبات الغازية المعروفة لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض والتي بدورها ترفع من الأكسيد في الدم وبالتالى يقوم الجسم بالتعويض من معادن الجسم بما في ذلك الكالسيوم، وفي حالة عدم توافر الكالسيوم في الدم سوف يقوم الجسم بأخذ الكالسيوم من العظام مما يعرض العظام بتقليل الكثافة العظمية وتدنى القوة والصلابة في العظام وتعرض العظام للأمراض (هشاشة)، ولا مانع من شرب المشروبات الغازية مرة في كل حين على أن لا تكون عادة يومية مما يؤدي مع مرور الزمن الى خطورة التعرض للكسور وهشاشة العظام.

- العادات السيئة... تجنب العادات السيئة التي تؤدي الى مشكلات صحية مزمنة مثل التدخين حيث أظهرت دراسات كثيرة أن التدخين يضر بكثافة العظام، وإدمان الكحول والمشروبات الغازية والقهوة من العادات السيئة التي لها تأثير على صحة العظام.

د. مصطفى جوهر حيات – الكويت

