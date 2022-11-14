حل نهائي.. لـ«طلبات الجنسية»

الأولى

تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون باقتراح بقانون يضع حلا شاملا ونهائيا لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية .

ويضم الاقتراح تسع مواد، نصت الأولى منه على أن تتولى وزارة الداخلية خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بالقانون حصر أسماء جميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية المسجلة لدى كل من اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء، ومكتب الشهيد، والهيئة العامة للمعلومات المدنية ممن أقاموا في الكويت سنة 1965 وما قبلها وبكشف منفصل لكل منها على حدة، على ان يتم ذلك وفقاً للبند ثالثاً من القانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.



ونصت المادة الثانية على ان يمنح كل من ورد اسمه في الحصر المنصوص عليه في المادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة وفقاً لما يجري به العمل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويجوز تجديدها إلى حين البت في وضعه بصورة نهائية وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

واوجبت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون على وزارة الداخلية أن تنشر في الجريدة الرسمية خلال ستة شهور من انتهاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، أسماء جميع من تم حصرهم وفقاً لأحكام البنود (1 و2 و3) من الفقرة ذاتها كل جهة على حدة وخاصة وفقاً لأحكام البند (3) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، مرتبة وفقاً للأحرف الهجائية مع بيان الرقم المدني لكل منهم.



ومنحت المادة الرابعة لكل كويتي بلغ سن الرشد وفقاً لأحكام القانون أن يقدم ما لديه من اعتراض في وثائق رسمية معتمدة وغير مزورة صادرة من دولة تعترف بها الكويت تقر أن حامل هذه الوثيقة من رعاياها وتقر الكويت أن حامل هذه الوثيقة قد دخل الكويت بشكل مشروع عن طريق أحد المنافذ الرسمية وذلك في شأن كل من نشرت أسماؤهم وفقاً لأحكام البند (3) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون. على ان تحدد وزارة الداخلية آخر موعد لتقديم الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة وكيفية تقديمها، على ألا يتعدى تقديمها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.



وألزمت المادة الخامسة الحكومة بوضع حل شامل ونهائي خلال سنة واحدة من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، وذلك للمسجلين لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء والمسجلين لدى مكتب الشهيد، كما تلتزم بوضع حل شامل ونهائي خلال مدة يحددها مجلس الوزراء تبدأ من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون بالنسبة إلى فئة المخاطبين بـ(ثالثاً) من المادة (5) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة (1959) بقانون الجنسية الكويتية بعد تعديله بالقانون رقم (21) لسنة 2000. ويكون الحل الشامل والنهائي بمنح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم شروط منحها وفقاً لحاجة البلاد وما يحقق المصلحة العليا للوطن دون أن يعني ذلك منحها لجميع المخاطبين بهذه المادة.



ونصت المادة السادسة من المقترح على ان يتمتع جميع من تم حصرهم وفقاً للمادة الأولى من هذا القانون وإلى أن يتم تحديد وضعهم النهائي وفقاً لأحكام المادة السابقة بالحصول على شهادات الميلاد والوفاة، وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، اضافة الى الحق في الحصول على رخص القيادة بجميع أنواعها، وكذلك الحق في العمل والحق في العلاج، والحق في التعليم، وفي أي خدمات أخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.



وذلك كله مع مراعاة أحكام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها. وجاء في المادة السابعة: انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة للجهات المختصة أو أدلى ببيانات غير صحيحة أمامها بقصد الاستفادة من أحكام هذا القانون سواء لنفسه أو للغير.