loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

سموه استقبل النائب الأول وفيصل النواف

ولي العهد تسلَّم التقرير السنوي لـ«تشجيع الاستثمار المباشر»


استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.
كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.

واستقبل سمو ولي العهد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عبدالوهاب الرشيد ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة وفاء القطامي وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل جابر الأحمد حيث قدموا لسموه التقرير السنوي السابع عن أعمال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2021-2022.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة