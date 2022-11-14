عشرات القتلى والجرحى في تفجير وسط إسطنبول

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إسطنبول - الوكالات: وقع انفجار كبير، أمس، في شارع استقلال الشهير الذي يتفرع من ساحة تقسيم في وسط مدينة إسطنبول التركية، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وحصل الانفجار بُعيد الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي في وقت كان حشد المارة كثيفاً في شارع الاستقلال.



وأكد حاكم اسطنبول على تويتر أن الانفجار خلف 4 قتلى و38 جريحا.

وفرضت هيئة الرقابة الإعلامية في تركيا حظرا إعلاميا مؤقتا على التغطية الإعلامية لانفجار إسطنبول.

وأظهرت لقطات سيارات إسعاف وعربات إطفاء وشرطة في مكان الحادث.



وتحدثت وسائل إعلام تركية عن عملية انتحارية.

وأخلت الشرطة التركية منطقة تقسيم بإسطنبول تحسباً لانفجار آخر.

وقال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن المتاجر أغلقت والشارع مغلق. كما تحدثت وسائل إعلام تركية عن انتشار أمني مكثف في منطقة تقسيم.



من جهته، فتح المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً في الانفجار مرجحاً أنه عملية إرهابية.

يشار إلى أن آخر انفجار كبير شهدته إسطنبول كان عام 2017.