«كونتينر بارك» لعرض مباريات كأس العالم

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أعلنت شركة المشروعات السياحية افتتاح الوجهة الترفيهية الجديدة كونتينر بارك الأحد المقبل بمنطقة البلاجات، لافتة الى انها ستتضمن فعاليات ترفيهية وستعرض مباريات كأس العالم إضافة إلى الأنشطة الترفيهية والعروض الموسيقية.



وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد السقاف: إن تدشين وافتتاح الوجهة الترفيهية الجديدة سيشكل متنفسا يحفل بالعديد من الأنشطة الترفيهية والألعاب للصغار والكبار إلى جانب مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي. وأضاف إن افتتاح كونتينر بارك يأتي في إطار جهود تنشيط وإحياء المرافق مع ابتكار مرافق ترفيهية جديدة تقدم خدمات ووسائل ترفيه متنوعة ومتجددة للمواطنين والمقيمين.



وأوضح أن كونتينر بارك تعتبر الوجهة الترفيهية الثانية التي يجري تطويرها في منطقة شاطئ البلاجات بعد مشروع ميلانتزاني باي ذا سي وهو الذي قامت بتطويره مجموعة سيزنز بمشاركة المشروعات السياحية.



وذكر أن الوجهة الترفيهية الجديدة ستفتح أبوابها يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى منتصف الليل اعتبارا من 20 نوفمبر الحالي لاستقبال الزوار بتذاكر اسعارها شبه رمزية وتسمح للجميع بالدخول ليوم كامل وحضور جميع المباريات والاستمتاع بكل الألعاب والأنشطة الترفيهية.