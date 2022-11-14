آليات حكومية جديدة لتحصيل 1.9 مليار دينار

الأولى

دعا تقرير متخصص، الحكومة الى استحداث آليات مناسبة لتحصيل الأموال المستحقة للخزانة العامة للدولة، لافتاً الى اهمية بذل العناية المهنية الكافية لتحصيل تلك الأموال.

واشار التقرير الذي حصلت «النهار» على نسخة منه الى ان الايرادات المقيدة ضمن الحسابات الاحصائية في العديد من الجهات الحكومية بلغت 1.979 مليار دينار.

ووضع التقرير عدداً من التوصيات تمثلت في تنويع مصادر الايرادات وتقليل الاعتماد على النفط ضمن خطة مالية صارمة، اضافة الى العمل على ترشيد الانفاق ومعالجة أوجه الخلل بالميزانية العامة للدولة، وتنمية الاحتياطي العام للدولة.

ومن بين التوصيات التي دعا التقرير الى الاسراع بها لتحقيق الاصلاح، وضع خطة لادارة الطوارئ والأزمات تشترك فيها جميع الأطراف ذات العلاقة مع تحديد اولويات الصرف، واصدار تشريعات وقوانين واضحة لتوحيد آليات التعاقدات الحكومية وأشكالها، فضلا عن ارساء قواعد التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والأعمال المشتركة خلال الأزمات والطوارئ، والتحقق من الطاقة الاستيعابية التخزينية قبل القيام بعمليات الشراء، منعاً للهدر وحفاظاً على المال العام.