إنفاق 187 مليوناً على «التنمية».. من إجمالي 1.27 مليار دينار!

الأولى

كشفت بيانات حكومية عن أن إجمالي ما تم إنفاقه على المشاريع المدرجة في خطة التنمية بلغ 186.7 مليون دينار من إجمالي ما تم رصده في الخطة البالغة 1.27 مليار دينار وهو ما يمثل 14 %من الإجمالي.

ووفق البيانات التي حصلت عليها «النهار»، فإن إجمالي عدد المشروعات الواردة بخطة 2022/2023 بلغ 128 منها 5 لم تبدأ و48 في مرحلة التحضير و60 في مرحلة التنفيذ، فيما يوجد 15 مشروعاً في مرحلة التسليم.

وقد أنفقت الكويت على الخطط التنموية خلال 2021/2022 ما نسبته 56 % من التكاليف الإجمالية للمشروعات بواقع 944.38 مليون دينار من الإجمالي البالغ 1.65 مليار، فيما بلغ حجم الإنفاق الفعلي على المشاريع المدرجة في ميزانية 2020/2021 حوالي 1.15 مليار من الإجمالي البالغ 1.649 مليار.