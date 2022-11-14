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801 بلاغ أعطال الكهرباء خلال فترة الأمطار

علي الفرحان
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الإثنين 14 نوفمبر 2022

قام وكيل وزارة الكهربـاء والمـــــــاء والطاقـة المتجـددة خليفـة الـفـريج بالاجتمـاع بـفـريـق الاستعداد لموسـم الأمطـار حيـث تـمت مناقشـة أعمـال الـفـريـق خـلال فترة الأمطـار يــوم الجمعـة الماضية. وتـم الاطلاع على التقارير الـواردة ببلاغـات الانقطاعـات التي وردت للـوزارة، فقد تبـيـن مـن التقـارير ورود 3268 اتصـالاً لمركـز الاتصـال الموحـد حيـث بلغـت الانقطاعـات الفعليـة 801 بـلاغ وتبين ان 52 % منهـا تتعلـق بالشبكة الداخليـة الكهربائيـة للمنازل والـتـي تحـتـاج إلى التأكـد مـن سـلامة التوصيلات الكهربائيـة الداخلية لمنازل المواطنين.


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