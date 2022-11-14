«الأركان»: قبول فوري بدورة ضباط الصف

وطن النهار

تفقد وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصباح مساء إجراءات القرعة العلنية لكلية علي الصباح العسكرية للطلبة الضباط دفعة (49) من حملة شهادة الدبلوم والثانوية العامة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي: إن الشيخ عبدالله علي الصباح اطلع خلال الزيارة على شرح مفصل عن إجراءات القرعة العلنية وسير العمل فيها لضمان تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص إذ تمت القرعة على ثلاث مراحل لاختيار مقبولين للقوة البرية والقوة الجوية والقوة البحرية.

وكانت الكلية اجرت هذه القرعة العلنية بحضور جميع المتقدمين الذين اجتازوا بنجاح مراحل التسجيل كما أكد آمر الكلية العميد الركن خالد العتيبي أن إجراءات اختيار المقبولين من خلال القرعة تأتي بناء على نهج الشفافية وتحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

على الصعيد ذاته أعلنت رئاسة الأركان منح من لم يحالفهم الحظ بقرعة كلية علي الصباح العسكرية أولوية القبول الفوري للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية عبر التسجيل بدورة ضباط الصف المقبلة التي ستعلن قريبا.

وأعربت رئاسة الأركان في بيان صحافي أمس الأحد عن تهنئتها الطلبة الضباط (الدفعة 49) المقبولين في كلية علي الصباح العسكرية.

وذكرت أن كل من لديه استفسار عن أسباب استبعاده من قرعة المقبولين للكلية يمكنه التواصل عبر تطبيق سهل أو الموقع الإلكتروني لرئاسة الأركان (إدارة خدمة المواطن) (www.kuwaitarmy.gov.kw) وذلك حرصا على فتح قنوات التواصل مع المواطنين.

