«التربية»: قرارات إنهاء الخدمة نافذة ولا يجوز سحبها

وطن النهار

أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد، تعميماً بشأن إجراءات طلب إنهاء الخدمة، موضحا أنه لوحظ تقدم بعض الموظفين بطلب سحب أو تعديل قرارات إنهاء الخدمة بعد نفاذها، ووفقاً للقاعدة القانونية فإن القرارات الإدارية التي تصدر مطابقة للقانون ومكتملة الأركان والشروط لا يجوز سحبها بعد نفاذها.

وذكر أنه بالرجوع للطلبات تبين أن السبب في ذلك عدم علم الموظف ببعض المزايا ومنها الاشتراك في التأمين التكميلي الاختياري بموجب القرار رقم (7) لسنة 2009 الذي بدأ العمل به اعتبارا من 1/6/2019م بجواز بدء الاشتراك اختيارياً على شريحة (25 %) من الشريحة المختارة وتخصم من راتب الموظف شخصياً.

وأضاف: أنه «عطفاً على الندوة التعريفية المقامة بعنوان «المعاش التقاعدي وشروطه» وبالاشتراك مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمختص بالوزارة والمدرجة على موقع الوزارة، يعتبر القرار القاضي بإنهاء الخدمة نافذاً ولا يجوز سحبه باعتبار أنه صدر سليما وذلك استناداً للطلب المقدم من الموظف وقد حدد التاريخ وقام بالتوقيع ومتى ما تم استيفاء نموذج براءات الذمة وصدر القرار اعتبر نافذاً من تاريخ إنهاء الخدمة، ولعدم ضياع بعض المميزات على الموظفي الذي يرغب بإنهاء خدماته سواء بالاستقالة أو التقاعد لعدم علمه أو معرفته بها مما يؤثر سلباً على معاشه التقاعدي.

وتضمن التعميم قرارات عدة منها التنويه على جميع المسؤولين في الوزارة بضرورة تنبيه الموظفين بتلك الملاحظات قبل تقديمهم لطلب إنهاء الخدمة مع مراعاة مراجعة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء للاستفسار عن تحديد التاريخ الأنسب في إنهاء الخدمة أو الاشتراك في التأمين التكميلي الاختياري لزيادة المعاش التقاعدي وفق الشريحة التي يرغب الاشتراك بها.

وجاء فيه أنه في حال الرغبة بالاستفادة من مواد (42،41) من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم طلب لمخاطبة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قبل القيام بتقديم طلب إنهاء الخدمة لدى مبنى وزارة التربية – جنوب السرة – الدور الأول – صالة المراجعين مصطحباً معه المستندات التالية ( بطاقة الإعاقة – شهادة الإعاقة – البطاقة المدنية – وشهادة رعاية الإعاقة لمن يرعى معاقا).

وفي حال الرغبة بالاستفسار مراجعة صالة المراجعين بمبنى وزارة التربية - جنوب السرة الدور الأول - الموظفين المختصين بقسم إنهاء الخدمة قبل تقديم طلب إنهاء الخدمة.

وورد في التعميم مراعاة تقديم طلب إنهاء الخدمة قبل التاريخ الذي تم تحديده بفترة زمنية كافية ليتسنى للموظف استيفاء نموذج إنهاء الخدمة و للجهة المعنية في استكمال الإجراءات وإعداد مشروع القرار و علم الموظف بأن الطلب المقدم منه و بخط يده وتوقيعه هو إقرار منه أنه راجع وتأكد أن هذا التاريخ المستحق فيه للمعاش التقاعدي.

