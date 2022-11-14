جمعيتا «الصحافيين» و«العلاقات العامة» وقَّعتا مذكرة تفاهم

وطن النهار

وقعت جمعية الصحافيين الكويتية وجمعية العلاقات العامة مذكرة تفاهم اتفقتا فيها على التعاون فيما بينهما للوصول إلى أحدث الوسائل المستخدمة في مجال العلاقات العامة والعمل على المساهمة في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف مشتركة.

وقال أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية جاسم كمال: إن توقيع مذكرة التفاهم والتعاون المشترك يأتي في إطار حرص الجمعية الكويتية على تطوير وتنمية القدرات الفنية والمهنية للزملاء الصحافيين في مجال العلاقات العامة مشيراً إلى أن الجانبين اعتمدا تبادل الخبرات وإقامة الدورات التدريبية في ما بينهما.

وبدوره أشاد رئيس جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصرالله على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وتقديم الدعم اللوجستي لجمعية الصحافيين الكويتية والزملاء الصحافيين في مجال العلاقات العامة وفن التواصل مع الجماهير والإعلام والتخصصات التابعة لهم.

وقع على المذكرة كل من أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية الزميل جاسم محمد كمال ورئيس جمعية العلاقات العامة الكويتية السيد جمال النصرالله.

وحضر التوقيع محمد جعفر الموسوي - نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية ومحمد خالد الياسين - أمين سر جمعية العلاقات العامة الكويتية.

