مبرة السعد أعلنت الفائزات بمسابقتها العلمية

وطن النهار

أعلنت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الكويتية أسماء الفائزات في النسخة الـ23 من مسابقة فادية السعد العلمية، حيث حلت في المركز الأول لشريحة المرحلة الثانوية قبس الغافرية وماريا الجابري المنتسبتين لمدرسة سودة أم المؤمنين للتعليم الأساسي بسلطنة عمان.

وهنأت رئيسة المبرة الشيخة فادية سعد العبدالله الصباح في كلمة خلال الحفل الفائزات، متمنية لهن المزيد من التفوق وتحقيق الإنجازات العلمية بما يخدم البشرية ويحقق طموحاتهن ويحفزهن على الابتكار في المجالات العلمية.

ولفتت الشيخة فادية السعد إلى نجاح المسابقة في استقطاب العديد من المشاركات المحلية والخليجية والعربية، علاوة على تحقيق أهدافها في نشر الثقافة العلمية وتعزيز مهارات البحث العلمي والعمل الجماعي وتحفيز آلية التطوير والتقدم في مجال البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد سفير الإمارات لدى البلاد الدكتور مطر النيادي في تصريح للصحافيين على هامش الحفل، حرص بلاده على المشاركة في جميع المسابقات الثقافية والعلمية خاصة مسابقة الشيخة فادية السعد «المهمة» والتي تعد «وساماً حقيقياً يحفز البحث العلمي والابتكار لدى الطالبات».

وأضاف أن نجاح المسابقة ليس بالأمر المستغرب على منطقة الخليج العربي في ضوء الاهتمام الملحوظ بمجال البحث العلمي لدى طلبة وطالبات المدارس، منوهاً بالمشاركات التي ضمت مجموعة من الأفكار التي تسهم في الصناعات والمنتجات.

فرصة مميزة

بدوره، أعرب سفير مملكة البحرين صالح المالكي في تصريح مماثل عن سعادته بالتواجد والمشاركة في الحفل الختامي للمسابقة التي تعد «فرصة مميزة للطالبات لإبراز مواهبهن».

وهنأ المالكي الحاصلات على مراكز متقدمة منوها بمبادرة الشيخة فادية السعد المستمرة لسنوات طويلة والتي لاقت صدى واسعا على المستويين الخليجي والعربي.

من جهته، عبر سفير مصر لدى البلاد أسامة شلتوت في تصريح مماثل عن سعادته بمشاركة بلاده في المسابقة للعام الثالث على التوالي، مؤكداً أن «المسابقة تفجر طاقات ومواهب الطالبات وتتيح تبادل الخبرات بين طالبات الوطن العربي ما يدفع في اتجاه تحقيق الأهداف المنشودة من تطوير وبناء وتقدم لأمتنا العربية».

وأضاف أن المسابقة بادرة طيبة أطلقتها الكويت لطالبات الوطن العربي لمزيد من التقدم والازدهار في مجالي الاختراعات والابتكارات التي تخدم الوطن العربي والبشرية، ومعبراً عن شكره لمبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي والشيخة فادية السعد على إقامة هذه المسابقة العلمية التي انطلقت أولى دوراتها في العام 1999 واستمرت حتى الآن، محققة العديد من النجاحات وساهمت بشكل كبير في التقدم العلمي في المنطقة.

