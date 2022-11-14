ولي العهد استقبل طلال الخالد وفيصل النواف

وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الله بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كذلك نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان امس وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عبدالوهاب الرشيد ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة وفاء القطامي وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل جابر الأحمد حيث قدموا لسموه التقرير السنوي السابع عن أعمال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2021-2022.

حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب.

