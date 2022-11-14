«نزاهة» تنظم «ترسيخ مهنية العمل الصحافي» بالتعاون مع «الإعلام» غداً

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) انها وبالتعاون مع وزارة الإعلام ستنظم ورشة تدريبية تحت عنوان «نزاهة وسائل الإعلام وترسيخ مهنية العمل الصحافي» بمقر الهيئة.

وقالت «نزاهة» إن هذه الورشة تأتي في إطار تفعيل مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الشفافية والنزاهة لدولة الكويت (2019-2024) وهي العمل على «تمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد»،

وتمثل وسائل الاعلام أحد مكونات المجتمع ومؤسساته على المستويين العام والخاص، مما يحملها مسؤولية كبيرة في جهود التوعية والتثقيف والرقابة والحد من الفساد، حيث تمثل نسبة وعي المجتمعات بحقوقهم وواجباتهم، ورعاية مؤسسات الدولة لهذه الحقوق وتنفيذ الواجبات واحترام سيادة القانون والعدالة من اهم أولويات الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.

وأضافت «نزاهة» أن جهود مكافحة ومواجهة الفساد تنطلق من النصوص والقوانين المنظمة للمؤسسات والاحكام بالدولة، والتي تستند على مبادئ ضمان حقوق الانسان وتشجيع سيادة القانون وحماية الحقوق الفكرية واحترام حرية الاعلام بمسؤولية وضمان المنافسات السياسية وتشجيع دور منظمات المجتمع المدني، وأن دور المؤسسات الإعلامية والقائمين عليها يأتي لترسيخ هذه المبادئ أو تغييبها، وبناء رأي عام مناهض للفساد عبر ممارسة دورها كسلطة رقابة ومواكبة تؤمن التواصل بين قاعدة الجمهور ومؤسسات الدولة وما يتبعها من وجود قوانين تتيح حق التماس للمعلومات ووجود حرية الاعلام، وحماية حرية الرأي والتعبير عنها، وفق الضوابط والقوانين.

وأوضحت أن هذه الورشة تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف اللازمة حول بيان أهمية ودور وسائل الإعلام في جهود مكافحة الفساد وتوعية المجتمع وتثقيفه بمخاطره وسبل الوقاية منه وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمواطنة الصالحة، وممارسة الدور الرقابي والاستقصائي للإعلام لكشف الفساد ومنع أسبابه، في إطار المسؤولية المجتمعية والمهنية.

ويشارك في هذه الورشة مجموعة من المختصين والأكاديميين في مجالات الاعلام والصحافة الاستقصائية والقانون بحضور 45 إعلاميا وصحافيا يمثلون مؤسسات إعلامية وصحافية من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

