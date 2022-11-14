فتح باب التخصيص لـ 114 قسيمة بمدينة جابر الأحمد

وطن النهار

أعلن نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير في مؤسسة الرعاية السكنية عمر الرويح عن فتح باب التخصيص على قسائم مشروع مدينة جابر الاحمد 114 قسيمة للاولوية التاريخية حتى تاريخ 31/12/1999 وما قبل بدءا من يوم الاحد المقبل.

واضاف الرويح في تصريح صحافي ان «توزيع 114 قسيمة في مدينة جابر الاحمد جاءت بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، حيث سيجري توزيعها كقسائم حكومية «ارض وقرض» بعد ان تم الاتفاق على تأجيل ربط المشاريع الاسكانية بالمطور العقاري وذلك حتى اقرار القانون الخاص به».

ولفت الرويح الى ان التخصيص على القسائم الـ 114 سيكون لأصحاب الطلبات الاسكانية المسجلة حتى 31/12/1999 وماقبل، مبينا ان التقديم سيكون متاحا من خلال خدمات المؤسسة عبر تطبيق سهل الحكومي ومن لديه قرار تخصيص على اي من المشاريع الاسكانية ومشمول بالاولوية التاريخية يمكنه تغيير التخصيص على المنطقة.

واكد الرويح تواجد فريق خاص بمتابعة تطبيق سهل الحكومي وخدمات المؤسسة المقدمة من خلاله في بهو «السكنية» للاجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم عن كيفية استخدام الخدمات الالكترونية وذلك خلال اوقات الدوام الرسمي من 8:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا.

