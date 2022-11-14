العقاب: توثيق الحياة الفطرية بالكويت

وطن النهار

أعربت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة د. وجدان العقاب، عن تقديرها لمنظمي «un» «المنطقة الزرقاء» بقمة المناخ «Cop27» المنعقدة حاليا بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية لتسهيل ترتيبات حجز جناح للجمعية لعرض مشاريعها وانتاجها وبرامجها. وبينت ان جناح الجمعية شمل عروضا مرئية ولوحات توعوية واصدارات تخصصية اضافة الى «عرض سلسلة البرامج الوثائقية لتوثيق الحياة الفطرية في الكويت والتي تضمنت اكثر من 200 حلقة تناولت العديد من المواضيع البيئية كأهداف التنمية المستدامة وتأثير التغير المناخي على بعض الكائنات الحية بالاضافة الى التطرق لبعض المشاكل البيئية الناتجة عن التجاوزات والممارسات الخاطئة في التعامل مع البيئة بالاضافة الى نتائج التغير المناخي». ونوهت الى ان المتحدث الرسمي لفريق المهندسين البيئيين بالجمعية يوسف الرامزي تولى مهمة الدعم اللوجستي والفني للوفد الخاص بالجمعية، مشيرة الى ان «جناح الكويت استقبل اعدادا كبيرة من الزوار المشاركين من شتى بقاع العالم مستعرضين مشاريع التوعية البيئية والتعليم والاعلام البيئي في الكثير من القضايا البيئية المهمة وخاصة التغير المناخي».

وأثنت العقاب على «زيارة مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد الحمود الصباح لجناح الجمعية الكويتية لحماية البيئة في زيارة كريمة تعكس اهتمام جناح الكويت الرسمي بدعم مؤسسات المجتمع المدني الكويتية وهو امر لطالما كان موجودا تمتاز به العلاقة الحكومية مع مؤسسات المجتمع المدني على نحو غير مشهود في كثير من البلدان الأخرى، ما يسهم في تعزيز ودعم النشاط التطوعي في الكويت».

