«نماء الخيرية»: كفالة اليتامى تحقق الأمن الاجتماعي

وطن النهار

أعلنت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح عن البدء بتنفيذ مصرف كفالة اليتيم بالتعاون مع إدارة المصارف الخاصة في الأمانة العامة للأوقاف تنفيذاً لشروط المصارف الوقفية والواقفين التي نصت عليها الحجج الوقفية في الأمانة العامة للأوقاف في تفعيل دور الوقف في رعاية الأيتام حتى مرحلة البلوغ، وتوفير الاحتياجات الأساسية والمعيشية لهم في المجتمع داخل دولة الكويت، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الاجتماعي للأيتام وحفظ كرامتهم في المجتمع الكويتي. وفي هذا الصدد، قال رئيس قطاع الموارد المالية والتنمية في نماء الخيرية وليد البسام: إن المشروع يسعى إلى تنشئة اليتيم تنشئة إسلامية بما يحقق الترابط الأسري والتكافل الاجتماعي، وتوفير جزء من الرعاية المعنوية والمادية له منذ مولده وحتى استكمال تعليمه، مؤكداً أن نماء الخيرية وعملاً بالتوجيهات العليا لدعم المشاريع الخيرية داخل الكويت والسعي لتوطين العمل الخيري، قامت بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف بالتوسع بمساعدة ودعم أسر الأيتام داخل الكويت. وأوضح أن ديننا الإسلامي خصَّص مكانة عظيمة لرعاية اليتيم، وجعل لكافل اليتيم فضلاً كبيراً، حيث تُعَدُّ كفالة الأيتام من أعظم أبواب الخير التي حثَّت عليها الشريعة الإسلامية. وبين البسام أن كفالة اليتيم ما هو إلا مشروع إحياء لنفس فقدت معاني الأمن ومقومات الإعالة التي تتمثَّل في رعاية الأب أو كلا الأبوين، ومن خلال هذه الشراكة نساهم في تعويض هؤلاء الأطفال ومنحهم الأمل في مستقبل أكثر إشراقاً. وبين البسام أن هذا المصرف المهم في الأمانة يعمل على تنفيذ شروط الواقفين في توجيه ريع وقفياتهم في خدمة كفالة الأيتام ورعايتهم بعد أن فقدوا المعيل والكافل، خصوصاً أنهم الشريحة الأضعف في المجتمع وتحتاج إلى رعاية وعناية حتى بلوغها سن الرشد.

وقال: إن مصرف الأيتام هدفه توفير المسكن اللازم والبيئة الصحية والتغذية السليمة لشريحة الأيتام بما يحفظ لهم أسباب الوقاية من الأمراض وتوفير الملبس الملائم المصحوب بالعطف والحنان والبيئة الأسرية والرعايــة التعليميــة لليتيم.

