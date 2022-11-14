حجز 294 سيارة مهملة

وطن النهار

قال مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الأحمدي نواف المطيري، ان الادارة نفذت جولات ميدانية في جميع مناطق المحافظة لرفع كل ما يعمل على اعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات المهملة والسكراب من الساحات والشوارع فضلا عن التأكد من التزام المحلات بشروط وضوابط لائحة النظافة العامة.

وأوضح ان الجولات اسفرت عن وضع 2913 ملصقا ورفع 294 سيارة مهملة، وقد تم ارسالها الى موقع حجز السيارات في البلدية الى جانب توجيه 161 انذاراً وتحرير وأخذ 1201 تعهد.

وزاد: بأنه تم نقل 11114 دربا من النفايات تضمنت 3196 دربا من نفايات السكراب والأثاث، 3901 درب من النفايات البلدية السكانية والقمامة الى جانب 4017 دربا من النفايات الانشائية شبه الصلبة.

وأشار الى مواصلة الجولات الميدانية من قبل الفرق الرقابية، وعدم تهاونها في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة واشغالات الطرق.