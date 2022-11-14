الكويت تستهدف تكرير %50 من نفطها

مال وأعمال

كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى عن توجهيات حكومية بضرورة تغيير نمط الاعتماد الرئيس على النفط كمورد وحيد للدخل والاتجاه نحو الصناعات البترولية والتحويلية التي تضاعف من قيمة سعر برميل النفط عدة مرات.

وأوضحت ان الدراسات الأولية، اشارت الى ارتفاع سعر بيع برميل النفط الكويتي حال البيع كمنتجات بترولية مكررة الى 3 اضعاف سعره، منوهة الى ان الكويت بدأت خطواتها الفعلية بالتحول الى ذلك الطريق من خلال تشغيل مشروع «الوقود البيئي» التابع لشركة البترول الوطنية والذي سيصل الى 800 الف برميل من المنتجات المكررة، بالاضافة الى تدشين «مصفاة الزور» التي تبلغ طاقتها التكريرية نحو 615 الف برميل يومياً.

ولفتت الى انه تم تشكيل لجنة نفطية متخصصة في مجلس الأمة، يسير في اتجاه تعزيز ذلك التوجهات، لاسيما وأن اهداف اللجنة تتطابق مع التوجهات الحكومية، والتي من اهمها: تطوير الصناعات النفطية والبتروكيماوية والعمل على تعزيز القيمة المضافة والعوائد النفطية للكويت كمصدر رئيس للدخل.

وأضافت ان اللجنة تهدف لتحقيق رؤية الكويت طويلة المدى في القطاع النفطي، والتي من ابرز خططها تحويل 50% من انتاج الكويت النفطي الى التكرير وصناعة الكيماويات، مشددة على ان اللجنة تنظر في مشاركات الكويت الخارجية وأبرزها: «ايكويت» كمثال للمشروعات الناجحة في قطاع البتروكيماويات.

ولفتت الى ان اللجنة تناقش وضع صناعة الكويت النفطية على الطريق الصحيح في مجال البتروكيماويات، خصوصاً مع نجاح بعض دول الخليج والشرق الأوسط في تلك الصناعة التي انعكست بشكل ايجابي على ميزانيات تلك الدول.

ويأتي التوجه بهدف الاستفادة من الثروة النفطية وتعظيم الايرادات النفطية التي تهيمن على 91% من اجمالي الايرادات في ميزانية 2022/2023، حيث انه من المتوقع بعد رفع القدرة التكريرية للنفط تحقيق زيادات كبيرة في مجمل الايرادات، تشكل 3 اضعاف المطلوب.

