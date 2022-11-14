تماضر الصباح: «استراتيجية الكويت 2035» تعزز استخدام وتدوير الغازات الدفيئة

مال وأعمال

نظمت ادارة العلاقات العامة في وزارة النفط صباح امس، ندوة افتراضية بعنوان (الاقتصاد الدائري للكربون.. نهج شامل لادارة الانبعاثات)، والذي حاضر فيها قائد ادارة الكربون في وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية هادي الكناني، وحضرها عدد من موظفي الشؤون الفنية والاقتصادية في الوزارة، فضلا عن الحضور من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمجلس الأعلى للتخطيط ومنظمة الأوابك.

وفي بداية الندوة، رحبت مدير العلاقات العامة والاعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح بالمحاضر من وزارة الطاقة السعودية وبضيوف الندوة، حيث اشادت بعمق العلاقات بين وزارتي النفط والطاقة في البلدين الشقيقين.

وقالت ان الكويت تنفذ عدداً من المشاريع النفطية الكبرى التي تهدف الى خفض الانبعاثات الكربونية مبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون، وتهدف تلك المشاريع الى تقليل حرق الهيدروكربونات وكفاءة استخدام الطاقة والتحول الى الوقود النظيف والطاقة المتجددة، مشددة على ان الكويت ملتزمة بتنفيذ الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأضافت الشيخة تماضر الصباح ان استراتيجية الكويت لعام 2035 ستعمل على تعزيز الحد والتخلص واعادة استخدام وتدوير الغازات الدفيئة، وسن التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالحد من الانبعاثات والتكيف مع آثارها السلبية.

وأشادت بالجهود الكبيرة التي قامت بها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في الانتهاء من مشاريع مصفاة الزور والوقود البيئي والتي تعول عليها الكويت كثيراً في خفض الانبعاثات الكربونية وتصدير مشتقات بترولية وفق اعلى المعايير البيئية لجميع دول العالم.

وذكرت ان الكويت تمضى قدماً نحو خيار استغلال الموارد المتاحة من الطاقات المتجددة الى مزيج الطاقة للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية المعلنة بتأمين وتنويع مصادر الطاقة وخلق رافد قوي للمصادر البترولية، مشددة على ان البلاد تعمل على رفع انتاج الطاقة المتجددة الى نحو 15%.من جانبه استعرض هادي الكناني استراتيجية المملكة العربية السعودية في الاقتصاد الدائري للكربون حيث قال ان المملكة لديها امكانات كبيرة لتخزين ثاني اكسيد الكربون الجيولوجي في جميع انحاء السعودية، حيث يوجد عدة جهود جارية لتقييم قدرة احتجاز ثاني اكسيد الكربون في المنطقة الغربية، وتمتلك المملكة قدرة احتجاز كبيرة لثاني اكسيد الكربون في المنطقة الشرقية، وتم تقييم خيارات نقل ثاني اكسيد الكربون من المنطقة الغربية الى المنطقة الشرقية للتخزين (بما في ذلك خطوط الأنابيب والشحن عبر المملكة)، ولكن هناك حاجة الى استثمارات كبيرة في البنية التحتية.

وتجري السعودية حالياً تصنيفا للمناطق كما يلي:

1 - بها احواض رسوبية او حواف قارية مناسبة للغاية.

2 - بها احتمال وجود احواض رسوبية او حواف قارية.

3 - بها بازلت بركاني.

وتخطط المملكة لنشر واحد من اكبر محاور CCUS في العالم في المنطقة الشرقية بسعة 44 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035، ذلك ان لدى المملكة العربية السعودية مبررات قوية لنشر CCUS، وذلك بهدف تحقيق طموحات المملكة الوطنية والعالمية في خفض الانبعاثات والحفاظ على الطلب على الهيدروكربونات من خلال تقليل كثافة الكربون عبر القطاعات وتطوير ونشر لحالات استخدام ثاني اكسيد الكربون («اعادة الاستخدام»، «اعادة التدوير») من خلال الشراكات والتعاون المحلي والدولي وتجنب غرامات التكلفة المحتملة في المستقبل (على سبيل المثال، ضريبة حدود الكربون) وتصدير المنتجات منخفضة الكربون.

واضافت ان المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، تعمل على نشر اقتصاد الكربون من خلال تطوير مراكز احتجاز وتخزين الكربون، وتطوير البنية التحتية المشتركة لثاني اكسيد الكربون والبيئة التنظيمية لها.

وزادت ان السعودية لديها عدد من المبادرات في مركز التعليم المستمر بالمملكة، ومن امثلة ذلك:

1 - عزل الكربون: اطلاق اول مصنع معزز لاستخلاص النفط في المملكة العربية السعودية، وعزل ما يصل الى 800 الف طن سنوياً في العثمانية.

2 - التقاط واستخدام ثاني اكسيد الكربون: نشر واحدة من كبرى المنشآت في العالم، حيث تستحوذ على 0.5 مليون طن سنوياً من ثاني اكسيد الكربون واستخدامه.

3 - برنامج كفاءة الطاقة: اطلاق المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتبني وتوسيع نطاق افضل ممارسات كفاءة الطاقة في المملكة.

