العيدان: «نفط الكويت» تسعى لخفض كلفة إنتاج الخام

مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت احمد العيدان ان المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ العديد من المبادرات لتحسين الوحدات التنظيمية وبيئة العمل لتكون اكثر ديناميكية ومرونة للتأقلم مع المتغيرات الاقليمية والعالمية والاستجابة لها بفاعلية، لافتا الى مبادرات لخفض كلفة انتاج برميل النفط.

وأضاف العيدان في كلمة له للعاملين ان الشركة ستعمل على تعزيز الثقافة المؤسسية القائمة على الأداء والاهتمام بالعنصر البشري الوطني وتمكينه.

وأشار الى الاستمرار بتنفيذ المبادرات الداعية الى التميز التشغيلي مثل خفض تكلفة انتاج برميل النفط في مختلف المراحل، والمضي قدما باستكشاف آفاق جديدة وطرق عمل مبتكرة لتحقيق اهداف نفط الكويت الاستراتيجية الواعدة.

وأعرب العيدان عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور بدر الملا وأعضاء مجلس ادارة مؤسسة البترول لثقتهم بتعيينه رئيسا تنفيذيا لشركة نفط الكويت، مشيرا الى انها امانة عظيمة ومسؤولية كبيرة تأتي في مرحلة مضطربة لقطاع النفط والغاز وتستوجب معها تكاتف الجهود والعمل كفريق واحد.

وقدم العيدان شكره للرئيس التنفيذي السابق للشركة عماد سلطان على جهوده خلال مرحلة صعبة وحساسة واكبت ازمة جائحة «كوفيد-19»، علاوة على متغيرات متسارعة في اسواق النفط والغاز العالمية

