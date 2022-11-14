«السيادي الكويتي» الرابع عالمياً بـ 708.42 مليارات دولار

مال وأعمال

كشفت تقرير لسي ان بي سي عربية اكبر 5 صناديق للثروة السيادية على مستوى العالم من حيث حجم الأصول حتى اغسطس عام 2020 هم:صندوق التقاعد الحكومي النرويجي.. حجم اصوله: 1.3 تريليون دولار، مؤسسة الاستثمار الصينية.. حجم اصوله: 1.22 تريليون دولار، جهاز ابوظبي للاستثمار.. حجم اصوله: 708.75 مليارات دولار، هيئة الاستثمار الكويتية (KIA).. حجم اصوله: 708.42 مليارات دولار، «جي آي سي» (صندوق سيادي سنغافوري).. حجم اصوله: 690 مليار دولار.

والصندوق السيادي هو عبارة عن صندوق استثماري مملوك للدولة، ويضم اصولاً حكومية مستمدة من فائض الاحتياطيات التي تملكها الدولة، وتعود بالنفع على اقتصادها ومواطنيها.

ويمكن ان يضم تمويل صندوق الثروة السيادية اصولاً من الاحتياطيات الفائضة من عائدات الموارد الطبيعية المملوكة للدولة، وفوائض الميزان التجاري، واحتياطيات البنوك التي قد تتراكم من الميزانية، وتعاملات العملات الأجنبية، وأموال الخصخصة ومدفوعات التحويلات الحكومية.

