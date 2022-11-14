520 مليون دينار مكاسب البورصة

مال وأعمال

واصلت البورصة صعودها مع ايجابية نتائج الربع الثالث ومحافظة اسعار النفط على مستويات فوق 90 دولارا للبرميل ما ساهم في ارتفاع مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام جلسة امس، لتصعد القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنسبة 1 في المئة وبنحو 520 مليون دينار من 48.279 مليار دينار الى 48.799 مليار دينار، وزادت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 448 مليون دينار من 38.89 مليار دينار الى 39.338 مليار دينار، وصعدت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.7 في المئة وبقيمة 73 مليون دينار من 9.388 مليارات دينار الى 9.461 مليارات دينار.

وصعد المؤشر العام بنسبة 1 في المئة وبـ 81.23 نقطة من 7541.81 نقطة الى 7623.04 نقطة، وزاد السوق الأول بنسبة 1.1 في المئة وبنحو 97.2 نقطة من 8460.4 نقطة الى 8557.7 نقطة، وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.77 في المئة وبنحو 43.5 نقطة من 5603.8 نقطة الى 5647.2 نقطة، كما صعد المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 1.2 في المئة وبـ 73.2 نقطة من 5767.98 نقطة الى 5841.2 نقطة.

وشهدت وتيرة التداولات نمواً واضحاً، حيث ارتفعت سيولة الجلسة بنسبة 26.9 في المئة من 66.6 مليون دينار في جلسة الخميس الى 84.5 مليون دينار، كما زادت احجام التداول بنسبة 43.8 في المئة من 289.5 مليون سهم الى 416.5 مليون سهم، وصعدت الصفقات من 12.9 الف صفقة الى 14.9 الف صفقة.

قطاعياً، وشهدت الجلسة ارتفاع 10 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات المالية بـ1.56 في المئة، بينما تراجع 3 قطاعات يتقدمها الرعاية الصحية بنحو 5.66 في المئة. وتصدر سهم «رمال» القائمة الخضراء بـ 14.46 في المئة، بينما جاء «التقدم» الأكثر انخفاضاً بـ18.04 في المئة.

وبشأن الأنشط، فقد جاء سهم «آسيا» المرتفع 2.31 في المئة على رأس احجام التداول بـ 41.61 مليون سهم، بينما تصدر «بيتك» المرتفع 2.59 في المئة السيولة بقيمة 25.79 مليون دينار.

