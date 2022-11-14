صندوق النقد يحذر من تداعيات التنافس الأميركي - الصيني

مال وأعمال

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من مخاطر على الاقتصاد العالمي جراء التنافس بين الصين والولايات المتحدة، ووصفت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الواردات الصينية بأنها تأتي بنتائج عكسية. وقالت جورجيفا في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست نُشرت أمس السبت «ربما نكون نسير دون أن نشعر باتجاه عالم أكثر فقراً وأقل أمناً جراء ذلك». وأضافت جورجيفا، التي وُلدت ونشأت في بلغاريا، في المقابلة «لقد عاصرت الحرب الباردة الأولى على الجانب الآخر من الستار الحديدي. ونعم الجو شديد البرودة هناك... وإقحام جيل جديد في حرب باردة ثانية... هو أمر غير مسؤول على الإطلاق».

