«الغرفة» تناقش إدخال صيغ جديدة لاستقدام الخبرات الفنية في القطاع الخاص

مال وأعمال

عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الخامس لعام 2022 يوم الخميس الماضي برئاسة أحمد القضيبي، وذلك لمناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بالقطاع الصناعي وشؤون العمل. واستهلت اللجنة اجتماعها بطرح عدد من التحديات العامة التي تواجه الصناعيين وشؤون العمل لانتقاء أحد التحديات والعمل على معالجتها خلال الفترة القادمة.

ثم تطرقت اللجنة إلى التقرير الذي أعدته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الغرفة حول «الاحتياجات إلى المهارات في الكويت بعد وباء كوفيد-19«، هذا التقرير الذي استند إلى بحث مكتبي فضلا عن استبيان لآراء مائتين وأربعين شركة كويتية تم استطلاع آرائها خلال الربع الأخير من العام الماضي حول تحولات سوق العمل الكويتي جراء الوباء، وأخذت اللجنة علماً بأنه يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022 عُقد لقاء افتراضي بين المنظمة والغرفة لإطلاق التقرير بحضور حوالي أربعين شركة كويتية، وبمشاركة المعنيين في المنظمة الدولية لأصحاب العمل والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت.

واستكمالاً للتقرير تعقد الغرفة مشاورات حالية مع المنظمة الدولية لأصحاب العمل لمناقشة حرية انتقال الأيدي العاملة داخل سوق العمل الكويتي، وبحث إمكانية إدخال صيغ جديدة متبعة في دول أخرى تتيح للقطاع الخاص الاستقدام والاستعانة المؤقتة ببعض الخبرات الفنية الأجنبية.

