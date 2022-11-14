«الكويتية» زارت معرض البحرين للطيران

مال وأعمال

في إطار حرص الشركة الدؤوب والمستمر بالاطلاع على أحدث التكنولوجيا التي وصل إليها عالم صناعة الطيران التجاري، زار وفد من الخطوط الجوية الكويتية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الكابتن علي الدخان، معرض البحرين الدولي للطيران 2022 في دورته السادسة.

وعلى هامش المشاركة، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي محمد الدخان: «بداية وبمناسبة نجاح معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته السادسة، باسمي وباسم جميع موظفي شركة الخطوط الجوية الكويتية نتقدم للعاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأحر التهاني والتبريكات على هذا الانجاز الذي يضاف لمملكة البحرين في رصيدها لعالم الطيران وخصوصاً نجاحها في تنظيم هذا الحفل الدولي».

وذكر الدخان قائلاً: «ان مملكة البحرين ودولة الكويت يعتبران توأماً لا يتخلى أحدهما عن الآخر، ويعبران ايضاً على التلاحم بين البلدين، حيث جاءت زيارة وفد الخطوط الجوية الكويتية للمعرض للتعرف على التكنولوجيا الحديثة في مجال الطيران، اذ حقق هذا المعرض خلال الخمس سنوات الماضية نجاحاً كبيراً في ربط شركات ومصانع الطيران والمحركات في العالم والجهات العاملة في خدمات الطيران ليس فقط في المملكة انما في المنطقة ككل، حيث ان المشاركة في المعرض يترتب عليها فوائد مباشرة لشركات الطيران، مضيفاً أننا اطلعنا على جديد ما تقدمه الشركات في قطاع النقل الجوي، بجانب لقاء شركات كبيرة مثل بوينغ وايرباص ورولز رويس والتعرف على أحدث التكنولوجيا التي تقدمها وبحث سبل التعاون بيننا».

