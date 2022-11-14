المباركي: «المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث» ينطلق غداً

مال وأعمال

تحت رعاية أسيل المنيفي وكيل وزارة المالية أعلن رئيس المؤتمر ومؤسس شركة «ايكوسيستم للاستشارات الإدارية» د. هنادي مبارك المباركي أن المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث الذي سيقام خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022 عبر منصة Whova من الساعة الـ 1 ظهرا إلى الـ 12 ليلا بتوقيت الكويت سيحظى بمشاركة 36 دولة عالمية بعدد 321 من الخبراء والنخبة الاقتصادية المتخصصة بحضور الشيوخ والوزراء والشخصيات القيادية لتبادل التجارب الناجحة والرؤى المستقبلية بما يصبو إلى التنويع الاقتصادي الذكي القائم على البرامج العالمية.

وصرحت د. المباركي ما يميز المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث لعام 2022 هو مشاركة 321 من النخبة العالمية من المخترعين والمبتكرين ورواد الاعمال والشركات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية في حين سيشارك في حفل الافتتاح 36 شخصية عالمية واقليمية وخليجية 45 مخترعاً ومبتكراً عالمياً حصلوا على براءات الاختراع والجوائز العالمية و60 شركة استشارية عالمية و30 جلسة نقاش الدائرة المستديرة ويركز المؤتمر على 10 محاور رئيسة خلال 11 ساعة يوميا على مدار 3 ايام.

اضافت د. المباركي ان المؤتمر ينقسم إلى خمسة أجزاء رئيسية:

? حفل الافتتاح الذي يشارك فيه الشيوخ والملوك والوزراء والشخصيات القيادية والديبلوماسيون على مدار ثلاثة الايام

? مشاركة قادة الفكر العالمين والممارسين والمنظمات العالمية والاقليمية والخليجية.

? مناقشات الدائرة المستديرة وهي تضم الحوار المفتوح بين المتحدثين لطرح توصياتهم المستقبلية واخر ما توصل له الاقتصاد الرقمي الحديث

? مسابقة المؤتمر العالمية التي تحتوي على مكافأة مالية تفوق 7000 دولار وتهدف المسابقة إلى تعزيز مناخ الابتكار وريادة الاعمال العالمية لجميع المشاركين

? محاضرات المؤتمر التي يقدمها الخبراء والمستشارون والاقتصاديون العالميون.

