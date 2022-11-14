«التجاري»: البوموسى فاز بسحب «النجمة»

مال وأعمال

أجرى البنك التجاري سحبه الأسبوعي على حساب النجمة . وقد تم إجراء السحب امس الأحد في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني.

وقد قام البنك بتغطية السحب مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي . وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي:

سحب حساب النجمة الاسبوعي – جائزة 5,000/- دينار من نصيب الفائز ا. فؤاد فاضل البوموسى.

ويذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5,000/- دينار ، وشهرية بقيمة 20,000/- دينار، بالإضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500,000/- دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1,500,000 دينار.

وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات، فمن المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط بإيداع 500/- دينار ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 500/- دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها الحساب، فكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز، فضلاً عن المزايا الإضافية التي يوفرها الحساب، إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب وكذلك الحصول على كل الخدمات المصرفية من البنك التجاري.

