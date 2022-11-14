«Ooredoo» تقدِّم عرضاً فريداً لمواجهة مشكلات التوريد العالمي ولضمان رضا العملاء

مال وأعمال

«Ooredoo» الكويت، تراقب باستمرار جميع الأحداث العالمية ذات العلاقة بتصنيع وتوريد الأجهزة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.

أعلنت «Ooredoo» مؤخراً عن وصول iPhone 14 وإطلاقه في واحدة من أكبر الفعاليات في الكويت، حيث كان الطلب مرتفعا على الجهاز الذي تمت اطلاقه حديثًا، وكانت «Ooredoo» في طليعة تلبية طلبات العملاء مع تقديم عروض حصرية وفريدة بشكل يتناسب مع الطلب الكبير من العملاء لأولوية الحصول على iPhone 14. و وفقًا لآخر الأخبار، أثرت قيود COVID-19 على المنشأة الأساسية لتجميع iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max مما أدى إلى انخفاض كبير في قدرة القوى العاملة. وبدوره أدى أيضا إلى انخفاض شحنات iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max مما يعني أن العملاء سيواجهون أوقات انتظار أطول لاستلام الجهاز المتوقع.

تتعامل «Ooredoo» الكويت مع هذا الموقف لتضمن رعاية عملائها دائمًا وتلبية مطالبهم من خلال العرض الحصري «انت تنتظر - نحن ندفع» الذي يلبي احتياجات عملائهم من خلال تقديم مزايا شامل برو، حيث تقدم هذه الباقة المميزة إنترنت 5G بدون توقف ومكالمات محلية وانترنت تجوال لمدة 3 أشهر مجانًا حتى استلام الجهاز الذي تم طلبه. العروض لا تتوقف عند هذا الحد مع «Ooredoo»، من ضمن عروضها المثيرة والحصرية يمكن لعملاء «Ooredoo» الكويت طلب iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max ابتداءً من 46 ديناراً كويتياً شهريا ومزايا تشمل: دقائق محلية غير محدودة، 500 جيجابايت إنترنت 5G، إنترنت تجوال 5 جيجابايت، وتصفح غير محدود على YouTube والوسائل الاجتماعية. تحرص «Ooredoo» أن تكون احتياجات عملائها دائمًا على رأس استراتيجياتها وأن التركيز على العملاء هو مفهوم مشترك بين جميع الموظفين داخل الشركة، لتضمن تقديم تجربة لا مثيل لها بشكل يعبر عن شعارهم الجديد «طور عالمك» والذي يختص دائمًا بتلبية احتياجات ومطالب عملائهم.

