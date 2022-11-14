«الصداقة الكويتية التركية» نظمت ملتقى حول «بورصة» بالتعاون مع «اتيش يابي»

مال وأعمال

نظمت جمعية الصداقة الكويتية التركية بالتعاون مع شركة اتيش يابي العقارية، وعلى مدى يومين متتالين ملتقى تعريفيا حول مدينة بورصة التركية، شارك فيه عدد من الشركات والهيئات الرسمية التركية، إلى جانب عدد من المسئولين ورجال الاعمال والمستثمرين من كل من تركيا والكويت.

وحول هذا الملتقى قال أحمد اتيش الرئيس التنفيذي في شركة اتيش يابي العقارية، ان الهدف الاساسي من وراء هذا الملتقى الذي يقام في الكويت بشكل دوري، هو تقوية أواصر الشراكة ومد جسور التعاون بين دولة الكويت والجمهورية التركية، على جميع الاصعدة السياسية والتجارية والثقافية والرياضية.

وأضاف أن الشركة كانت قد نظمت ملتقى في مارس الماضي تحت رعاية وحضور رئيس بلدية بورصة علي انور اكتش، ساهم في تعزيز مستوى التعاون الرياضي بين البلدين، حيث شهدت المدينة خلال الاشهر القليلة الماضية عدداً كبيراً من المعسكرات الرياضية الكويتية التي اقيمت بعد نجاح الملتقى السابق.

ولفت اتيش، إلى أن الملتقى الحالي شهد عددا من الفعاليات التي ضمت الجوانب السياحية، والفن والسياحة العلاجية، الغذاء، الاثاث والمفروشات، والتصاميم الداخلية، بالإضافة إلى القطاع المصرفي، حيث شارك في الملتقى مسؤولون محليون متخصصون في جميع المجالات سابقة الذكر.

وقال ان الشركة عهدت أمر إدارة وتشغيل المول التجاري إلى إحدى أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال، ألا وهي مجموعة «فيبا» التي تدير أكثر من 80 مولاً تجارياً حول العالم.

كذلك كشف اتيش عن توقيع الشركة عقداً مع شركة «انتركونيننتال» لتشغيل الفندق الراقي الواقع ضمن مشروع «داون تاون»، حيث دخلت سلسلة فنادق «انتركونيننتال» إلى بورصة للمرة الاولى من خلال هذا المشروع الضخم.

في الوقت ذاته، كشف اتيش عن أحدث المشاريع العقارية التي طرحتها الشركة أخيراً، ألا وهو مشروع «بابليون 2» والذي يعد المرحلة الثانية من مشروع «بابليون 1» الذي تم طرحه في وقت سابق.

من جانبه أكد المدير العام الاقليمي لشركة اتيش يابي العقارية، نبيل الخطيب، ان الكويتيين يحتلون المرتبة الاولى في عدد ملاك العقار الاجانب في مدينة بورصة التركية، مبيناً أن نسبة استثمار الكويتيين في بورصة في ارتفاع مستمر.

وأضاف أن شركة «اتيش يابي» العقارية واصلت تنفيذ مشاريعها وتسليم الوحدات السكنية وصكوك الملكية لعملائها في الوقت المحدد، وذلك على الرغم من الاوضاع الاقتصادية والسياسية والصحية التي شهدها العالم كله خلال العامين الاخيرين، الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين في مصداقية وأداء الشركة بشكل عام.

بدوره أكد المستشار بشركة اتيش يابي العقارية ماهر اوغلو، ان الملتقى الذي نظمته الشركة على مدى يومي 8 و 9 نوفمبر، شهد عقد 9 جلسات عمل مشتركة بين الجانبين التركي والكويتي بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات من كلا البلدين.

واضاف أن جلسات العمل ناقشت مجموعة من المواضيع المختلفة مثل (السياحة بين الكويت وبورصة، الواقع الثقافي والفني في البلدين، الفرص الاستثمارية المتاحة في تركيا، سوق الاثاث والديكور التركي، الوجهات السياحية الجديدة وطرق الوصول لها، الفرص المتاحة في الاقتصاد التركي الجديد، الصادرات التركية إلى الخارج، و قطاع البنوك والمؤسسات المصرفية الاسلامية في تركيا)، حيث شهدت جميع تلك الجلسات إقبالاً كبيراً من ذوي الاختصاص في كلا الجانبين.

