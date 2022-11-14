لبنى العليان.. أيقونة النجاح

مال وأعمال

لبنى العليان هي أشهر سيدة أعمالٍ في السعودية، وتدير واحدةً من أكبر الإمبراطوريات التجارية في السعودية، فالسيدة لبنى هي ابنة رجل الأعمال الشهير سليمان العليان، وهي مولودةٌ في مدينة عنيزة في منطقة القصيم شمال السعودية في عام 1955، وتشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي الأعلى لمجموعة شركات العليان، وضعت العليان كل العوائق الاجتماعية جانباً، وتابعت أحلامها، سعت للافضل لتصبح سيدة أعمال لامعة في السعودية والعالم العربي.

نالت لبنى العليان شهادة الماجستير من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأميركية في مجال إدارة الأعمال، وماجستير في إدارة الأعمال عام 1979 من «جامعة إنديانا» في الولايات المتحدة الأميركية، وبكالوريوس في الزراعة عام 1977 من «جامعة كورنيل» الاميركية وتقوم لبنى العليان بدور رئيس في عدة مبادرات عالمية تتبنى مبدأ الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً في مجلس الأعمال التجارية العربي التابع للهيئة الاقتصادية العالمية، لا يقتصر عملها على الأعمال، التجارة والمال، انما تدافع بقوة وعزم من أجل تقدّم المرأة في المملكة العربية السعودية وفي العالم.

وتتبع لبنى العليان مبدأ الإصلاح الاقتصادي دعت القطاع الخاص إلى تحمل مسؤولياته الاجتماعية في مستوى الدخل بين الأغنياء والفقراء، كما تدافع بإصرار من أجل تطور المرأة السعودية في كل المجالات، مؤمنة بأن تغيير المجتمع لا يأتي إلا من خلال تضامن الجانب الأنثوي مع الجانب الذكوري. السيدة لبنى متفائلة جداً في ما يخص مستقبل الوضع العربي، الغني بالثروات والموارد الطبيعية. لكنها تشجع أيضاً الإصلاح بالمبادئ الأساسية والبديهية في المجتمع، منها تطوير المنهج التعليمي وفتح مجال فرص عمل للشباب رجالاً ونساءً بإحساس أقوى بالمشاركة والمسؤولية الاجتماعية. وتدرك حاملة شهادة الهندسة الزراعية وماجستير إدارة الأعمال لبنى العليّان، قيمة التعليم جيدا لذلك ما تنفك تؤكد على أهميته في حياة الإنسان وتلح على ضرورته لكل الشرائح الاجتماعية خاصة للمرأة التي مازالت تحرم منه في عديد البلدان العربية، وتقديرا لجهودها قامت مؤسسات تعليمية عديدة بتكريمها.

وتنشط العليّان في تطوير التعليم بالمملكة العربية السعودية، وبحكم عملها في الفريق الاستشاري في مجلس إدارة جامعة «عفّت»، وهي مؤسسة تعليمية للنساء في المملكة العربية السعودية، وتؤكد بأن «التعليم يشكل الدافع المنفرد الأكثر أهمية لتحسين المجتمع في المملكة العربية السعودية، كما هو الأمر في أي مكان آخر من العالم».

كما تدعو العليّان دوما لمزيد جذب عدد أكبر من النساء إلى مواقع العمل. وخلال مناقشات في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا عام 2005، حضرت العليّان كعضو في مجلس إدارة الكلية الدولية للدراسات العليا في إدارة الأعمال (إنسيد)، وتحدثت عن تقدم النساء السعوديات في مجال الأعمال وأوضحت أنها تعتبر أن عمل المرأة والرجل سوية يشكل وصفة ناجحة، وقالت: «إنك تحتاج إلى يدين للتصفيق.. وهذا تدرج طبيعي وعملية طبيعية لبناء أي مجتمع.

وتشغل لبنى العليان منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة العليان المالية، وهي مجموعة شركاتٍ سعودية أسسها والدها سنة 1947، والتي بدأت كشركة شحن وطوّرت نشاطها مع الطفرة النفطية لتشمل المطاعم وصناعة الأغذية والورق والبلاستيك، ولها عدة شراكاتٍ متضامنة مع شركاتٍ عالمية، من أبرزها كوكاكولا وبرغر كينغ وغيرها. وتتولى العليان مسؤولية أنشطة العمل التجاري والاستثمارات العائدة لمجموعة العليان في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط المساهمة في أكثر من 40 شركةٍ عملاقة، كما أنها تعاملت مع شركاتٍ هامةٍ متعددة الجنسيات، و هي تعتبر حتى اليوم أضخم مستثمرٍ في سوق الأسهم السعودي. وعملت أيضًا في بنك مورغان غوارنت في مدينة نيويورك من العام 1779 إلى العام 1981، قبل أن تعود إلى المملكة العربية السعودية لتعمل مع شركة والدها بعد أن حصلت على الكثير من الخبرة في البنك الأمريكي، وهي أيضًا أول امرأةٍ سعودية يتم انتخابها عضوًا في مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي في يناير 2005. بالإضافة إلى ذلك، لبنى عضوٌ في مجلس إدارة الشركة العملاقة في مجال التسويق (WPP) وعضوٌ في مجلس أمناء مؤسسة الفكر العربي.

هي الرئيسة التنفيذية ونائبة رئيس مجلس الإدارة في «شركة العليان المالية» منذ 1986 في المملكة العربية السعودية، كما تتولى مسؤولية أنشطة العمل التجاري والاستثمارات العائدة لـ «مجموعة العليان» في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنها تشغل منصب رئيسة مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني «ساب»، والذي اندمج مع «البنك الأول» بتاريخ 16 يونيو 2019، ورئيسة مجلس إدارة «شركة العليان السعودية القابضة»، ونائبة رئيس مجلس إدارة «شركة تعبئة المياه الصحية».

وتشغل عضوية مجالس إدارات عددٍ من الشركات الصناعية والاستثمارية منها شركة التعدين العربية السعودية «معادن» منذ 2016، و«شركة كوكا كولا السعودية لتعبئة المرطبات»، و«مجموعة رولز رويس البريطانية»، و«بنك أكبانك « في تركيا، و«شركة شلمبيرجير»، و«أليانز أس أي»، و«شركة ماكنزي وشركاه»، و«بنك أوف أميريكان ميرل لينش»، والشركة العملاقة في مجال التسويق «WPP»، وعضو المجلس الاستشاري الشرفي في «جامعة عفت» منذ عام 2006.

إضافةً إلى عضوية كل من مجلس أمناء «جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية»، واللجنة التنفيذية في «المجلس العربي للأعمال»، ومجلس أمناء «مؤسسة الفكر العربي»، كما أنها عضوٌ في اللجنة التنفيذية للمجلس العربي للأعمال المنبثق عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد أنشأت عام2004 برنامج العليّان للعمل الوطني النسائي للتوظيف والتطوير «أون وورد» (ONWARD) بهدف زيادة عدد المهنيات اللواتي لا يشكلن سوى نسبة ضئيلة من إجمالي القوى العاملة في المملكة العربية السعودية، ويقبل البرنامج المنتسبات إليه ويدربهن على المهارات التي يمكن استخدامها في نطاق واسع من المهن، كما أن معظم المنتسبات للبرنامج هن خريجات جامعيات، ويعمل البرنامج على إعدادهن لتولي مناصب قيادية تنفيذية في المستقبل.

وتقول لبنى وهي، الأم لثلاث بنات: «إن استقرار المجتمع مرتبط بتعليم المرأة السعودية وتدريبها، وأن التحديات في مجال العمل لا تزال قائمة بوجه النساء السعوديات، رغم التوجه الحكومي المشجع على عملهن فلا بد أن تتفاعل المؤسسات والمجتمع مع المرأة لتدعم تواجدها بجانب الرجل في مجالات العمل، وتعتز كسيدة أعمال ناجحة بدعم الرجل لها في مسيرتها». وتضيف قائلة:» أنا محظوظة للعب الرجل دورا خاصا في حياتي، فهناك ثلاثة رجال أثّروا في حياتي، والدي رحمه الله، وزوجي، وشقيقي الأكبر خالد».

وعن دعمها للمرأة ومطالبتها بتواجد النساء السعوديات في المناصب العليا تقول لبنى في لقاء لها مع إحدى الصحف: «أرجو ألا يُساء فهمي، أنا لست امرأة متشددة، ولست من دعاة تعيين النساء في المناصب بشكل مصطنع، لكنني من دعاة نظام محايد فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي، أي نظام حقيقي للجدارة والاستحقاق يمكّن الشخص المناسب من شغل المكان المناسب وللأسباب المناسبة، بغض النظر عن الجنس».

أشهر أقوال لبنى العليان

? لا أسهب عادة في الحديث عن إنجازاتي الشخصية.

? أعتقد أن النساء السعوديات غاية في القوة، كما أعتقد أن الرجال السعوديين يشكلون دعمًا عظيمًا للنساء السعوديات.

? أعتقد أن قيادة المرأة هي أقل القضايا أهمية، حيث أن لدينا نحن النساء أشياء كثيرة تعيقنا أكثر أهمية من قضية قيادة المرأة، مثل القدرة على العمل في أي مجال نختاره.

? للرجال السعوديين أخوات وأمهات وزوجات، وطوال مسيرتي المهنية تلقيت دعمًا هائلا من الرجال السعوديين، فلا أعتقد حقًا أن النساء السعوديات مضطهدات أو تساء معاملتهن.

جوائز وتكريمات

جمعت سيدة الأعمال العْليان مجموعة من الجوائز والتكريمات التي كرمت مسيرتها المهنية العريقة كمثال للسيدة السعودية الناجحة ومنها:

? مجلة تايم اختيارتها ضمن أقوى الشخصيات المؤثرة عام 2005 .

? «جامعة كورنيل» منحتها لقب «رائدة الأعمال» لسنة 2010.

اختارت مجلة أرابيان بيزنس الاقتصادية العليان ثاني أقوى شخصيةٍ نسائية عام 2011 ضمن قائمة أقوى 100 سيدة عربية

? منحها ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف عام 2012 الوسام الملكي السويدي للنجم القطبي من الطبقة الأولى، فكانت أول امرأةٍ سعودية تنال هذا الوسام تكريمًا لجهودها في تعزيز العلاقات بين بلادها والسويد كونها الرئيسة التنفيذية لمؤسسة العليان كما أنها تولت قيادة العديد من الشركات السويدية في السعودية مثل أطلس وكوبكو وسكانيا.

? أدرج اسمها في «قائمة أقوى سيدات العالم» بحسب «مجلة فوربس الأميركية» عام 2014.

? مجلة فورتشن أوردت قائمتها لأكثر النساء نفوذاً في مجال الأعمال، ضمت سيدة الأعمال السعودية.

مجلة «فوربس الشرق الأوسط» لعام 2017 اختارتها ضمن الأشخاص أكثر تأثيرًا في مجال الأعمال، إذ تصدّرت المرتبة الأولى في قائمة «أقوى السيدات العربيات» .

«جامعة كورنيل» منحتها لقب «رائدة الأعمال لسنة 2010.

? حاصلة على دكتوراه فخرية في القانون عام 2011 من «كلية ترينيتي» في جمهورية ايرلندا.

? متحدثة دائمة في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» الذي ينعقد سنويا في سويسرا.

