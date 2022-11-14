عبدالحميد فرس... من الملّا إلى الجامعة الأميركية

وطن النهار

خلال مشوار حياة كل منا... تمر علينا نماذج من البشر من كل الأجناس والأديان والألوان فالنوع الأول (بعد معرفتك به والتعامل مع) تتمنى إن لم تكن قد عرفته وتعاملت معه لسوء طبعه، وأن سوء حظك هو من أوقعك بين يديه وذلك باكتشافك سوء خلقه وخبث سريرته. والنوع الآخر بعد معرفتك به، تتمنى أنك كنت تعرفه منذ أمد طويل، فهو كالبلسم لكل جرح، واليد الحانية الممدودة لكل محتاج، وإذا قابلت شخصاً من هذا النوع يعمل بأشرف مهنة، كمدرسٍ بالتربية والتعليم، وفوق هذا فهو فنان رسام تشكيلي من الطراز الأول، وله لوحات فنية رائعة تنم عن رهافة حسه الفني ورشاقة أنامله وريشته...

ولا تنسى كذلك أصله وفصله وعائلته الكريمة، فكما يقال «الشجرة الطيبة تعطي ثماراً طيباً... وشجرة الورد تعطي الورد ولا شيء غيره تملأ عالمك بروائح زكية... إن ضيف صفحتنا الأستاذ الفنان عبدالحميد صالح فرس، فهو سليل عائلة امتهت نقل الماء بواسطة السفن المملوكة للعائلة من شط العرب إلى الكويت، فهذه المهنة وهذه السفن وهؤلاء الملّاك لهذه السفن... هم من حافظوا على حياة أهل البلاد من غول العطش نتيجة نقص الماء، فهولاء ركبوا سفنهم ونقلوا الماء الحلو من الشط على مدار سنواتٍ طوال وتحت جميع الظروف، فأحيوا به البلاد والعباد، من أغصان وأوراق هذه الشجرة الطيبة... نقرأ سيرة ومسيرة الاستاذ الفنان عبدالحميد صالح فرس.

ولد الأستاذ الفنان عبدالحميد صالح فرس بفريج الميدان عام 1932، وككل الفتيان في ذلك الوقت دخل مدرسة الملا عبدالله بوبلال، ثم مدرسة الملا عبدالوهاب الحنيان، وبعد ذلك انتقل إلى المدرسة الشرقية للمرحلة الابتدائية عام 1940 - 1941 وأكمل تعليمه، في المدرسة المباركية إلى المرحلة الثانوية والتي لم تكن هناك مرحلة دراسية بعدها، ولا حتى بعثة خارجية كما هو الحال اليوم،

وفي أثناء تعليمه في هذه المرحلة، زار المدرسة والصفوف النهائية فيما الأستاذ عبدالعزيز حسين مدير المعارف ورجل التنوير ومهندس التربية والتعليم في البلاد، وأخبرهم بأن دائرة المعارف تعتزم افتتاح صف المعلمين وتكون الدراسة فيه سنة واحدة فقط، يتخرج الطالب الدارس فيه إلى مدرس يقوم بتدريس الطلاب بالمرحلة الابتدائية، ليس هذا فقط، بل تقوم إدارة المعارف بدفع مبلغ 100 روبية مكافأة شهرية لكل طالب، وبعد التخرج يتقاضى راتباً قدره 400 روبية وهذا مبلغ كبير في حساب تلك الأيام. فدخل عبدالحميد صالح فرس ضمن مجموعة مكونة من 9 طلاب في ذلك الفصل المذكور، وبعد سنة حصل على شهادة (دبلوم معلمين).

وفي بداية العام الدراسي 1951 - 1952 عين عبدالحميد فرس مدرساً بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، وكان موقعها في شارع ضيق خلف المدرسة المباركية، كانت تحتوي على 12 - 15 فصلاً تقريباً، وهي مكونة من دورين ولها ساحة على شكل حوش عربي صغيرة المساحة.

ويقول عبدالحميد فرس في لقاء معه: إن الأستاذ صالح شهاب الذي كان مدرساً لي لمادة اللغة الأنجليزية في المدرسة الشرقية في العام الدراسي 1946 - 1947 أصبح ناظراً لمدرسة خالد بن الوليد، وكان يعزني ويحبني كثيراً لأني كنت من تلاميذه المجتهدين والمتفوقين بمادته، وتعززت اليوم صداقة بين ناظر المدرسة ومدرس في المدرسة.

كان النظام المتبع في أسلوب ( مدرس فصل) أن يقوم المدرس الواحد بتدريس جميع العلوم الأساسية كالعربي والحساب والعلوم، أما بقية المواد كالرسم والأشغال والتربية البدنية والموسيقى والأناشيد فيقوم بها أساتذة متخصصون، أما مادة الدين الإسلامي فكان يقوم به عادة رجل دين.

وبعد أن أمضى عبدالحميد فرس سنتين بتدريس الطلاب حسب ما هو مقرر بأسلوب (مدرس فصل)، فوجئ بخبر سار واقتراح من ناظر المدرسة أن يقوم بتدريس مادة التربية الفنية (الرسم) وأن يتفرغ لها دون غيرها من المواد، فوافق عبدالحميد فرس على هذا الاقتراح بكل سعادة وسرور، حيث إنه فنان بالفطرة وموهوب ومن هواة الرسم وكان من تلاميذ الفنان التشكيلي الأول في الكويت الأستاذ معجب الدوسري، الذي كان يشجعه على صقل موهبته بالرسم ويعلمه الاهتمام بالأمور الأساسية المهمة في فن الرسم، كخلط الألوان والظلال والمسافات والأحجام بكل لوحة فنية، وعلى مرور الأيام أصبح الأستاذ الفنان عبدالحميد فرس صديقاً لأبنائه الطلبة، وكانت حصص الرسم فرصة سعيدة لكل من الطالب والمدرس في الدخول في النقاش والمرح أثناء حصة الرسم.

ومن العام 1957 - 1967 تغيرت مسيرة الحياة لعبدالحميد فرس بانتقاله إلى قسم مهم في العملية التعليمية بكل مدارس العالم، وهو قسم الوسائل التعليمية، وكان يسمى سابقاً بقسم وسائل الإيضاح، تعود أهمية هذا القسم لكون أي مدرس يريد أن يشرح لتلاميذه مادة علمية عليه أن يجلب معه إلى الفصل صوراً أو نماذج من الخشب أو البلاستك، أو حتى جمجمة أو هيكلاً عظمياً من البلاستك لإنسان أو حيوان، حتى يسهل على الطلاب مشاهدة هذه الوسائل أمام أعينهم وهم يسمعون الشرح من الأستاذ، ويعمل بهذا القسم عادةً عدد من الفنانين والرسامين والحرفيين لصناعة هذه الوسائل، بل يوجد قسم للحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، وهناك أجهزة لعرض الأفلام التسجيلية والثقافية.

وفى عام 1967 عاد عبدالحميد فرس إلى سلك التربية والتعليم ولكن هذه المرة ناظراً لمدرسة الرميثية المشتركة (ابتدائي - متوسط)، وفي عام 1972 عين ناظراً لمدرسة معن بن زائدة المتوسطة.

خلال مسيرة عبدالحميد فرس في سلك التربية والتعليم انضم لدورات مهمة لتحقيق الأسلوب الأمثل للعمل في حقل التربية والتعليم، ففي العام 1950 - 1951 اشترك بدورة تربوية بالجامعة الأميركية في بيروت مع مجموعة من المدرسين من مختلف الدول العربية ومن ظريف ما يتذكر عبدالحميد عن رحلة بيروت هذه إنها كانت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية اللبنانية، أقلعت من مطار الكويت القديم الذي أطلق عليه لاحقاً مطار النزهة، وهذه الرحلة تمت على متن طائرة من نوع «فايكونت»، واستغرقت مدة ست ساعات ونصف الساعة.

وفي العام 1954 - 1955 أرسل في بعثة إلى نفس الجامعة في بيروت للغرض التربوي نفسه وفي العام 1966-1967 التحق بدورة للتدريب على استخدام الوسائل التعليمية نظرياً وعملياً بكلية التربية بجامعة لندن، سبقتها دورة تمهيدية لدراسة اللغة الانجليزية لمدة 6 شهور في مدرسة خاصة لتعليم هذه اللغة، وللمرة الثانية يشترك بدورة تربوية أخرى بجامعة «ليدز» وسط انجلترا مدتها سنة دراسية كاملة، ارتكزت على تحديث أساليب العملية التربوية.

والاستاذ عبدالحميد فرس بالاضافة الى عمله في حقل التدريس لفترة طويلة، وفي مجال الوسائل التعليمية لفترة طويلة أخرى، فهو لم ينس قط أنه فنان رسام تشكيلي منذ صباه، واشترك بلوحاته بالمعارض داخل وخارج البلاد، وله لوحات في غاية الجمال والروعة ننشرها مع هذا المقال، وهو عضو مؤسس لجمعية الفنون التشكيلية، كتب الاستاذ عبدالحميد كتاباً قيما لعملية نقل الماء العذب من شط العرب الى الكويت بواسطة السفن، فهذه كانت مهنة آبائه واجداده، وكتاباً آخر يبين فيه مسيرته في حقل التربية والتعليم، غاب الاستاذ الفنان عبدالحميد عن دنيانا في 2013 ولكن لم يغب عن ذاكرتنا فهو يبرق في حياتنا كالبرق في السماء، وقد قامت وزارة التربية مشكورة باطلاق اسمه على مدرسة متوسطة بمنطقة الصباحية تكريماً لخدمته ومسيرة الطويلة في عالم التربية والتعليم.

