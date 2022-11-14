سعد العنزي: 520 دار نشر و40 جهة حكومية و16 منظمة نفع عام تشارك في معرض الكتاب

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أكد مدير معرض الكويت الدولي للكتاب سعد العنزي، أن معرض الكتاب هذا العام، والذي يقام خلال الفترة من 16 الى 26 نوفمبر الحالي، سوف يحمل طفرة في الشكل والمضمون، لاسيما بعد توقفه لمدة عامين بسبب إجراءات جائحة (كورونا) مشيرا إلى إعادة توزيع خارطة دور النشر على الصالات بطريقة مميزة وفريدة تطبق لأول مرة في الوطن العربي.



وكشف العنزي في حوار مع جريدة (النهار) عن إلغاء رسوم المشاركة في المعرض هذا العام لجميع دور النشر المحلية والعربية والأجنبية، دعما للناشرين وتعويضا لخسارتهم خلال السنوات الماضية التي توقف فيها المعرض، مشيرا في الوقت ذاته إلى دعم خاص للناشر الكويتي والكتاب الشباب في صورة إعفاءات يتم الاتفاق عليها مع دور النشر. وعن حجم المشاركة في المعرض هذا العام، قال العنزي إن عدد دور النشر التي تقدمت بطلب المشاركة بلغ 1200 دار نشر، تم اختيار520 داراً فقط لأننا نبحث عن الكيف لا الكم، ونحرص كذلك على تقديم أفضل الإصدارات لتكون في متناول الجمهور الكويتي الذي وصفه بالذواق والقارئ والحريص على مواكبة جديد النشر في الوطن العربي.



وحول الجديد في المعرض هذا العام قال العنزي: أهم جديد في معرض هذا العام هو إلغاء الرقابة السابقة على الكتب، وأصبح الجمهور الكريم الآن هو رقيب نفسه، وبإمكان أي زائر يرصد أي كتاب يخالف القيم المتعارف عليها، التقدم للنيابة العامة مباشرة لاتخاذ ما يلزم وتطبيق قانون الرقابة الجديد، مشيرا إلى مشاركة حوالي 50 دار نشر لأول مرة في معرض الكويت، بالإضافة إلى وجود 28 ألف عنوان جديد و5400 عنوان جديد خاص بالأطفال، وبلغ إجمالي العناوين في فهرس المعرض حوالي 230 ألف عنوان تغطي جميع فروع الثقافة والعلوم والمعرفة.



ولفت العنزي إلى وجود برنامج ثقافي حافل على هامش معرض الكتاب هذا العام، يتضمن العديد من المحاضرات والندوات والأمسيات الشعرية والأدبية وورش العمل الخاصة بالطفل، لاسيما البرنامج الخاص بضيف شرف المعرض هذا العام الجمهورية الإيطالية مشيرا إلى أن البرنامج الثقافي المصاحب ركز على دعم الكتاب الكويتيين والمبدعين الشباب خصوصا الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية، مشيدا بمبادرة وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري لتوفير الدعم الللازم لشراء كميات من الكتب خلال المعرض وتوزيعها على المكتبات العامة لتكون في متناول الجمهور على مدار العام في جميع مناطق دولة الكويت.. وإلى مزيد من التفاصيل في سياق هذا الحوار:



? ما جديد معرض الكويت الخامس والأربعين للكتاب هذا العام؟

? هناك الكثير من الأمور الجديدة والمستحدثة في معرض الكويت للكتاب هذا العام والتي تصب في صالح الكتّاب والناشرين والجمهور، وأيضا لتحقيق مزيد من النجاحات لهذا المعرض، ونحن مطلعين بشكل مستمر على معارض الكتاب في الوطن العربي ونتعلم من أخطائنا ونطور من إدارتنا بإضافة المميزات وتلافي السلبيات.

ومن الأمور الجديدة هذا العام، تعديل خريطة المشاركة في المعرض وتلبية لطلب الناشرين أنفسهم، والتعديل سيشمل الشكل والمضمون، بمعنى أن الجمهور الكريم سيفاجأ بتغيير في شكل الأجنحة من حيث والديكور والعرض، وكذلك من حيث المضمون ونوعية الكتب المشاركة. ونستطيع أن نقول إن معرض الكويت للكتاب هذا العام سيظهر في (نيو لوك) ولأول مرة في الوطن العربي.

أيضا من ضمن الجديد هذا العام، تم نقل قاعة كتب الأطفال من خيمة 7B)) إلى داخل المعرض للتسهيل على الأطفال والطلاب ومرتادي أجنحة كتب الأطفال، وأصبح جميع دور النشر التي لديها كتب للبيع ستكون داخل أروقة المعرض.



طفرة نوعية



? كان لدى الناشرين العرب شكوى دائمة من توزيع الأجنحة في قاعات بعيدة عن زخم الجمهور؟

? أولا إرضاء جميع الناس غاية لا تدرك، ونحن في إدارة المعرض وبالتنسيق مع الجهات المعنية أصبحت هناك مواقف للسيارات وبوابات دخول وخروج الجمهور من جميع جهات القاعات المخصصة للمعرض، بمعنى لن يكون هناك أي دور نشر بعيدة عن دخول وخروج الجمهور باذن الله، وفي النهاية من لديه إصدارات جيدة الجمهور سيبحث عنه.

أيضا لدينا هذا العام طفرة نوعية في عدد دور النشر المشاركة، وصلت حوالي 405 دور نشر تشارك بشكل مباشر، بينما في السابق كان أقصى عدد لدور النشر المباشرة 365 دار نشر، بمعنى أن لدينا حوالي 40 دار نشر جديدة زيادة عن قوة استيعات المعرض في السنوات الماضية، وكذلك لدينا حوالي 50 دار نشر جديدة تشارك لأول مرة في معرض الكويت للكتاب. وهذا يؤكد خصوصية معرض الكويت وعراقته وتميزه، وكل دور النشر العربية تحرص على المشاركة في معرض الكويت بسبب انه محافظ على القيم والالتزام واللوائح والنظم واضحة للجميع، زيادة على ذلك خصوصية الجمهور الكويتي القارئ الذواق والحريص على مواكبة جديد النشر العربي.



? ماذا عن البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض هذا العام؟

? لدينا برنامج ثقافي حافل ومتنوع، تم التركيز فيه على دعم الكتاب والمبدعين والأدباء الشباب والكويتيين وخصوصا الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية، هذا بالإضافة إلى مشاركة كوكبة من المفكرين والأدباء العرب في سلسلة من الندوات والأمسيات وورش العمل التي تستمر طوال أيام المعرض، كذلك لدينا فعاليات خاصة بضيف شرف المعرض هذا العام (الجمهورية الإيطالية).



إيطاليا ضيف الشرف



? لماذا إيطاليا ضيف الشرف للمعرض هذا العام، ما هي معايير اختيار ضيف الشرف؟

? ليس هناك سبب محدد، وعندما نختار هولندا مثلا نقول لماذا هولندا، وفي آخر معرض للكتاب كانت المملكة المتحدة هي ضيف الشرف، ولكن إيطاليا من باب الانفتاح على الاتحاد الأوروبي بشكل عام، أيضا إيطاليا هي التي تبنت إلغاء (الشينغن) عن الكويت، وهي نوع من رد التحية والتواصل ودعم العلاقات المتبادلة بين دولة الكويت والجمهورية الإيطالية. وكما ذكرت هناك العديد من الفعاليات الخاصة بضيف الشرف منها ورشة عمل لتعلم اللغة الإيطالية ستقام في مكتبة الكويت الوطنية بالإضافة إلى الفعاليات الأخرى التي ستقام ضمن النشاط الثقافي المصاحب في المقهى الثقافي.



? كم عدد دور النشر المشاركة في المعرض هذا العام؟

? اجمالي عدد دور النشر المشاركة حوالي 520 دار نشر سواء بشكل مباشر أو من خلال توكيل، (404 أجنحة بشكل مباشر، و117 من خلال توكيل) من ضمنها 40 جهة حكومية و16 منظمة نفع عام، وثلاثة أندية للقراءة، بالإضافة إلى دور النشر الأهلية، جميعهم يعرضون أكثر من 28 ألف عنوان جديد في المعرض هذا العام، من ضمنها أيضا 5400 عنوان جديد للطفل، وبلغ مجموع العناوين الموجودة في الفهرس ما يقارب 230 ألف عنوان، تغطي جميع فروع الثقافة والعلوم والأدب والمعرفة.



1200 دار نشر



? قلت في تصريح سابق إن محدودية مشاركة دور النشر مقصودة لإمكانية السيطرة على المعرض، هل من توضيح؟

? التوسعة على حساب الجودة والنوعية سيف ذو حدين، وليس كل معرض كبير ناجح، فإما أن نفتح باب المشاركة لكل من يتقدم وقد بلغ عدد دور النشر التي طلبت المشاركة أكثر من 1200 دار نشر عربية وأجنبية، ولكننا نبحث عن الكيف والجودة أكثر من الكم، ومعرض الكويت هو الفلتر المتميز لدور النشر، وبالتالي عندما وقع الاختيار على 520 دار فقط، ثق أنها الأفضل والأكثر عراقة وتميزا في نوعية اصداراتها.



? في المعرض الأخير، قبل عامين، كانت هناك شبه شكوى جماعية من الناشرين لعدم إقبال المؤسسات على الشراء كما اعتادوا في معرض الكويت.. لماذا برأيك؟

? كل ما يحدث في معرض الكويت للكتاب هو نصب أعيننا، ونحن دائما على تواصل مع الناشرين وضيوف الكويت ونستمع لهم، ونحاول قدر الممكن تذليل كافة المشكلات، ومسألة اقبال المؤسسات على الشراء تم مناقشتها مع معالي وزير الإعلام في اجتماع اللجنة العليا للمعرض، ومعاليه تفضل مشكورا وأوعز بتوفير الدعم اللازم لقيام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومكتبة الكويت الوطنية، لشراء كميات معتبرة من الكتب الحديثة وتوزيعها على المكتبات العامة في دولة الكويت، فمن ناحية يتم دعم الناشر الكويتي والعربي، ومن ناحية أخرى اتاحة الجديد والحديث من الكتب في المكتبات العامة لتلبية ذائقة الجمهور الكويتي في جميع المناطق وعلى مدار العام، وألا يقتصر الأمر علي فترة معرض الكتاب فقط.



الرقابة ذاتية



? كم عدد الكتب التي منعت لأسباب رقابية؟

? أولا نحن ليس لدينا منع وإنما استبعاد، وللمرة الأولى في معرض الكتاب نطبق القانون الجديد للرقابة، وهي رقابة لاحقة وليست مسبقة كمان كان معمولا به في السنوات الماضية، وبالتالي جميع دور النشر المشاركة ستعرض اصداراتها من دون العرض على الرقابة، وتبقى الرقابة ذاتية لدى الجمهور، بمعنى أي زائر للمعرض إذا رأى أي كتاب عليه محاذير أو يخالف العدات والقيم المتعرف عليها، أو يمس الذات الإلهية والذات الأميرية، أو يتعرض للدول الصديقة أو يتداول عبارات خادشة للحياء، بإمكان الزائر أن يتقدم بدعوى مباشرة لدى النيابة العامة ولا يرجع لإدارة المعرض في هذا الأمر.



? ما نصيب النشر الإلكتروني في معرض الكويت للكتاب؟

? النشر الالكتروني يتراجع على مستوى العالم الآن لصالح الكتاب المطبوع، وهذه مفارقة مقارنة بما كان منذ عدة سنوات، كان النشر الالكتروني يجد إقبالا ملحوظا ودارت المناقشات حول مستقبل النشر وصناعة الكتب أمام منحنى النشر الالكتروني الصاعد، الآن عادت الأمور الى طبيعتها وعاد الكتاب المطبوع في الصدارة، لكن هذا لا يمنع من وجود وسائل النشر الالكتروني خصوصا في أجنحة كتب الأطفال باعتبار أن القراءة والتعليم التفاعلي يجذب الأطفال أكثر، ولكن يبقى الكتاب المطبوع خير جليس.



? ما هي الخدمات التي يقدمها المعرض للجمهور من حيث الاستعلام والاستدلال على الكتب ودور النشر؟

? لدينا تطبيق المعرض الالكتروني وسيتوفر على أجهزة الاندرويد والآبل، والخرائط التي توضح مواقع الأجنحة ودور النشر، وكذلك الفهرس الالكتروني والاستعلام الآلي عن الكتب ودور النشر، وبإمكان أي زائر التوجه للموظفين المتواجدين في أروقة المعرض والاستعلام عن أي عنوان كتاب أو أي دار نشر، وهذه خدمة يقدمها المعرض كل عام، هذا الإضافة إلى توفير مركز إعلامي مجهر بأحدث الأجهزة والطابعات وخدمة الانترنت، تسهيلا على الأخوة الصحافيين ورجال الإعلام، أيضا سنوفر استديو لعقد اللقاءات الصحافية والتلفزيونية مع الكتاب والضيوف. وما يميز معرض الكويت للكتاب وجود ورش العمل للأطفال وأندية القراءة المفتوحة للجمهور على مدار أيام المعرض.



شكوى الصحف



? نحمل لكم شكوى من الصحف الكويتية التي كانت تشارك مجانا في السنوات السابقة، لكن هذا العام تفاجؤوا بطلب التسجيل ودفع اشتراك.. ما ردك؟

? هذا الكلام غير دقيق، ما كان يحدث في السابق وتقديرا من إدارة المعرض للصحف الكويتية كنا نخصص لهم أجنحة مجانية لعرض صحفهم والتواصل مع الجمهور والناشرين في هذا المحفل الثقافي الأهم في دولة الكويت، ولكن مؤخرا لم تلتزم الصحف بالحضور والمشاركة، ربما صحيفة أو اثنان كانتا تحرص على الحضور ونستمر في مخاطبتهم ومناشدتهم بضرورة الحضور لأن الجناح المخصص لهم خاوٍ ولا يتم استغلاله، وفي ظل انتظار أكثر من 600 دار نشر تنتظر المشاركة، وما حدث هذا العام اننا اتبعنا النظام الموحد وهو التسجيل على الموقع الالكتروني للنظر في طلب المشاركة مجانا، وأكرر مجانا، وما حدث أنه ولا صحيفة تقدمت بطلب المشاركة والتسجيل على الموقع الالكتروني، وتم غلق الباب وتوزيع الأجنحة على الأماكن المحدودة والمخصصة للناشرين. وفي النهاية لا نستطيع ترك هذه الأجنحة فارغة، ونحن لسنا أحرص من الصحف على المشاركة، وبالتالي الخلل من عندهم وليس من عندنا.



? ما هو الشيء الذي وجدته في المعارض الخارجية وتتمنى تطبيقه في معرض الكويت؟

? الحقيقة لا ينقصنا شيء في معرض الكويت للكتاب من حيث التنظيم والمشاركة الواسعة والفعاليات المصاحبة واقبال الجمهور بشكل ملحوظ، ولكن في الجوانب الفنية ينقصنا الدعم من المؤسسات الثقافية للأقبال على الشراء بشكل أفضل، لا تزال عملية شراء المؤسسات خجولة ودون المأمول، وعلى سبيل المثال، حاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أعلن عن مبادرة لدعم وشراء الكتب من المعرض بمبلع 4.5 ملايين درهم ونحن نفتقد لهذا الشيء، وقد تداركنا هذا الأمر مؤخرا بمبادرة معالي وزير الإعلام لزيادة القوة الشرائية ودعم المكتبات العامة.



توثيق المعرض



? هل توقفتم عند الكُتّاب الشباب والروايات الرومانسية التي كانت ظاهرة واضحة في المعارض السابقة؟

? معرض الكويت يفتح أبوابه لجميع الكتاب والناشرين طالما توافرت فيهم الشروط، ومثل هذه الظواهر نحن لا نتدخل فيها وتخضع لعرض الكتب وطلب الجمهور.



? لماذا لا يتم توثيق أعمال كل دورة من معرض الكويت للكتاب في كتاب لتكون مرجعاً للباحثين والمهتمين؟

? اقتراح جيد وسوف نقوم بعرضه على اللجنة العليا للمعرض برئاسة معالي وزير الإعلام، وإن كان جانب التوثيق تختص به إدارتا البحوث والدراسات، وإدارة الاتصال والإعلام بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وإن كنا بادرنا بطلب من تلفزيون وإذاعة الكويت لعمل التغطيات اللازمة وإجراء اللقاءات من الناشرين العرب وضيوف الكويت من الكتاب والمفكرين والأدباء.

