ماضي الخميس: من ينحدر إلى «السوشيال ميديا» لا يمكن أن نقول عنه «إعلامياً»

إضاءات

بحضور الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب د. عيسى الانصاري دشن الامين العام للملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس نادي رقي لدعم الثقافة والاعلام وقد اقيم حفل التدشين في مكتبة الكويت الوطنية وشارك في الحضور العديد من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي وكان من ضمن الحضور السفير القطري علي بن عبدالله آل محمود والسفير الليبي سليمان الساحلي.

وفي البداية تحدث ماضي الخميس بعد ان رحب بالحضور وتطرق الى انشاء نادي «رقي» ضمن منظومة الملتقى الاعلامي العربي والذي يهتم بالاعلام والثقافة والافكار وانه حان الوقت ان ياخذ الشباب فرصتهم من خلال مايتاح لهم وقال ايضا: من ضمن الامور التي نسعى اليها ايجاد منصات اعلامية وثقافية لاتاحة واسكتشاف الفرص لمن لديهم قدرات خاصة، اننا نسعى الى تاسيس جيل قادم ذي ركيزة ثابته وليس مجرد الظهور في الاعلام فقط وايجاد شباب قادرين على استكمال العمل الاعلامي والثقافي بشكل حقيقي ومن خلال نادي رقي لدعم الثقافة والاعلام فاننا نهدف الى زيادة الوعي ورفع المستوى الفكري والثقافي في سبيل الارتقاء الذاتي والمعرفي وخلق نوعية في المجال الثقافي والاعلامي.

سلوك

واضاف ايضا: بما ان الثقافة هي المحرك الاول للسلوك وادوات التفكير وفي اطار طموحات التحول والتطور وكثرة الرغبات بمسارات التغيير اصبح من الضروري اعادة النظر بالمسيرة الثقافية وقضاياها المختلفة ومساراتها المتعددة ونتائجها المتصلة وقوانينها وبات من الضروري الالتفات اليها بشكل جاد.

وتطرق الى صفة الاعلامي قائلا: هدفنا تقديم نماذج ايجابية في الاعلام بعيدا عن الخلط الذي يحدث بما هو اعلام وما هو غير اعلام وهنالك مايحدث في «السوشيال ميديا» ومن يظهر عليها لايمكن ان نقول اعلامي وينحدر احيانا البعض منهم في العمل الاعلامي وايضا الممارسات الاعلامية المرفوضة التي تتم في وسائل اعلامية مختلفة فنحن نضع المعايير مع اننا لانملك السلطة ولا القدرة ولكن كل ما نقوم به هو اجتهادات نقدم من خلالها بعض الافكار التي نرى من خلالها انها ضرورية.

وعن محطات نادي رقي خارج الكويت قال: سيكون لنا العديد من الفروع للنادي ومنها في القاهرة وايضا هناك محطات ومنها في الاردن وايضا النادي سيكون موجوداً في عدد من الدول العربية بالتعاون مع الجهات المعنية هناك خاصة ان الملتقى الاعلامي العربي ليس نطاقه محلياً فقط وانما في جميع انحاء الوطن العربي لذلك نسعى إلى ان نوجه تلك الافكار في تلك البلدان.

فكرة

وبعده شاركت رئيسة نادي رُقي رقية ابراهيم الشيخ في كلمتها حيث قالت: عندما بحثت فكرة انشاء النادي وكيفية تحقيقه على ارض الواقع حيث كان هناك تساؤل عندما يكون هناك محفل ثقافي وهو لماذا لاتوجد منصة تدعم وتشجع المثقفين؟ وبعد العديد من الجلسات والحوارات مع ماضي الخميس في كيفية خلق كيان يحقق هذه الامور ومخاطبة الفكر الشبابي الواعي والمثقف لرفع المستوى العقلي اتت فكرة النادي من خلال وجود رؤية وهدف وحضوركم ووجودكم هو اكبر دافع ودعم لنادي رقي لدعم الثقافة والاعلام.

واضافت ايضا: نادي رُقي يهدف لزيادة الوعي ورفع المستوى الفكري والثقافي والاعلامي، في سبيل الوصول الى الارتقاء الذاتي والمعرفي خاصة ان الثقافة والادب هما اسلحة فتاكة، باعتبار انها تطال العقول والارواح.

وقالت الشيخ أن الثقافة تعطي الإنسان قيمة لماضيه وحاضره ومستقبله، حيث التاريخ العميق الممتد بجذور عقلية الانسان وروحه، معتبرة أن الثقافة هي روح الشعب الواحد الذي يميزه عن غير، وهي القانون والسياسة والبيئة والاقتصاد والفن والادب والتاريخ.

وأضافت أن الثقافة منظومة متكاملة فيها النتاج التراكمي لمجمل موجات الإبداع والابتكار، التي تناقلتها الأجيال، ولازالت تتناقلها، مبينة أن الثقافة في نادي رقي نقدا وحوارا وتعبيرا ووعيا وتأثيرا، فهي الاختلاف وحرية الأفكار والانتماء.

تطور

وأشارت إلى أن قوة الثقافة في تنوعها وتطورها وتجددها وعمقها، فلا يوجد عظمة لعقل الانسان ما لم يحمل ثقافة، موضحة أن نادي رقي يهتم بالثقافة والاعلام، ايمانا بالدور الكبير والمهم والفعال في حركة التغيير والتقدم والازدهار وتنمية المجتمع عن طريق بناء الإنسان الواعي والحكيم الذي ينهض في بلده، ويرسم له مستقبلاً مشرقاً. وأردفت الشيخ بالقول: إننا «نهتم في «رقي» بأن يكون لنا مساهمة في كل تغيير يصب في مصلحة التنمية الشاملة، سواء الادبيه أو الثقافية أو حتى المجتمعية، لهذا لقد حان وقت التغيير، فالثقافة هي مصنع الانسان ورقي المجتمع».

أنشطة نادي «رقي»:

• الحوارات والجلسات النقاشية المختلفة.

• دراسة القوانين والتشريعات ومحاولة تعديلها بما يساعد على تطور صناعة الإعلام والثقافة.

• تدريب وتأهيل الإعلاميين لتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم لممارسة عملهم الإعلامي، وإقامة ورش العمل المختلفة.

• إقامة العديد من الندوات والمحاضرات الثقافية المختلفة.

• فتح آفاق التعاون وتبادل الخيرات مع الجهات المعنيّة بالإعلام والثقافة وتعزيز التعاون معها.

• تعزيز التعاون مع المؤسسات والمنصات الإعلامية المختلفة لتحقيق أهداف النادي والارتقاء بالثقافة والإعلام.

