السفير الليبي: الكويت دائما سباقة في رعاية الثقافة.. وتغذيت من «مجلة العربي»

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شارك السفير الليبي في مداخلة له خلال تواجده في تدشين نادي رقي حيث قال: لم اتفاجأ عندما وجدت من اهداف النادي الارتقاء بالثقافة لانني كنت منذ الطفولة متأكداً من أن دولة الكويت هي دائما السباقة في رعاية الثقافة والارتقاء فيها ولا ابالغ ان قلت ان احد الشرايين الثقافية الرئيسية التي تغذيت عليها منذ نشأتي هي «مجلة العربي» ومن خلالها تعرفت إلى قامات ثقافية وأدبية كويتية وعربية.

واضاف ايضا: ليس من المستغرب أن يفتتح في الكويت نادٍ للارتقاء بالثقافة لان الكويت تحتضن الثقافة واحببت ان أنقل من هذا المكان دعوات أشقائكم الليبيِّين والمحبين لكم بالتقدم والازدهار كما عودتنا الكويت دائما.

