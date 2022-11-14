تدشين كتاب «ضيف على الحياة» في «معرض الكويت الدولي للكتاب» القادم

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أصدرت المؤلفة جنان الزامل كتاباً جديداً بعنوان «ضيف على الحياة»، بالتعاون مع «دار ضحى» والذي يحتوى على ما يتجاوز 450 وقفة تأمل لمعاني الحياة وأحداثها.

يسهم الكتاب في تطوير حياة الانسان بشكل كبير، وذلك من خلال النصائح التي تقدمها كتب التنمية البشرية، بالإضافة إلى الطرق العملية لتجاوز محن وصعوبات الحياة. كما تعتبر هذه النوعية من الكتب كنزاً كبيراً لما تحتويه من خبرات وتجارب سابقة تم توثيقها وكتابتها بشكل أدبي منسق يساعد القراء على فهم هذه الأمور وتطبيقها بطريقة صحيحة في حياتهم. وذكرت الزامل أن الكتاب عبارة عن ملخص قصير بالعربية واللغة الإنجليزية يقدم نكهة مختلفة للقارئ العربي ولبعض الفئات من الشباب الذين لا يميلون لقراءة النصوص العربية، ويعد ذلك نقلة نوعية جديدة في عالم التنمية البشرية. وأضافت الزامل أن الكتاب يضم تأملات في الحياة على صعيد القراءة وأهميتها والعبادات والنفس والعائلة والعمل والسعادة والسفر وكيف يمكن أن نتعلم من الأزمات المحيطة بنا.

وسوف يقيم الناشر (مكتبة ضحى) حفلا للتوقيع وذلك يوم السبت 19 نوفمبر ما بين الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة مساء في معرض الكويت الدولي للكتاب بقاعة رقم 6 جناح 128.

يذكر أن جنان الزامل معمارية تخرجت في جامعة الكويت كلية الهندسة والبترول قسم العمارة، وهي حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال MBA من كلية ماسترخت لإدارة الأعمال.

