«المركبة المهجورة» لإذاعة الكويت يفوز بالجائزة الفضية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

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حقق برنامج «المركبة المهجورة» لإذاعة الكويت الجائزة الفضية بفئة الدراما الخيال العلمي في الحفل الختامي للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون في دورته الـ(22) التي أقيمت تحت شعار (الإعلام في عالم يتشكل) والذي يعقد للمرة الأولى خارج بلد المقر تونس.

واكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد الحارثي في كلمته بالحفل «اننا نستشرف ملامح المستقبل في هذا المهرجان لتطوير المحتوى الاعلامي وتوظيف التقنية في سبيل خدمة الرسالة الاعلامية» معتبرا ان «المتغيرات في صناعة الاعلام متسارعة وتتطلب ان نكون مبادرين حتى نضمن الاستمرارية ونمسك مفاتيح النجاح».

واضاف الحارثي «ان هناك تحديات تواجهنا وهي تحديات تقنية ما يتطلب منا جميعا مواكبة هذا التغيير» مشيرا الى ان معرض مستقبل الاعلام المتزامن مع المهرجان بمشاركة شركات عالمية قدم تقنيات سريعة ومتسارعة توفر فرصا وامكانات جديدة.

وأشار الى ان اتحاد اذاعات الدول العربية يعزز ثقافة تكريم المبدعين في العالم العربي «وهو ما سنقوم به من تكريم هذه الليلة لكوكبة من المبدعين واننا نؤمن ان التطوير مشروع مستمر وفي الاعلام من يتوقف يتراجع».

من جهته لفت الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة في وزارة الإعلام الكويتية رئيس الوفد الكويتي المشارك في المهرجان الدكتور يوسف السريع على هامش الحفل الى ان المهرجان اشتمل على أفكار كثيرة من خلال ما تم تقديمه من برامج واكتشاف مواهب كثيرة تضمنتها الأعمال التي تم تقديمها.

واعرب السريع عن الشكر للمملكة العربية السعودية واتحاد اذاعات الدول العربية على هذا التجمع الذي يخدم القضايا العربية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية والدراما وكذلك برامج الاطفال والتعرف على ما تم استخدامه من تقنيات جديدة مقدما التهاني للفائزين بجوائز المهرجان هذا العام.

من ناحيته أوضح مراقب الشؤون البرامجية في اذاعة البرنامج الثاني بوزارة الاعلام الكويتية ابراهيم ماتقي في تصريح ان الفوز بجائزة في المهرجان يعد فوزا لجميع العاملين في وزارة الاعلام وتتويجا لجهودهم من خلال تقديم أعمال ذات محتوى جيد. واضاف ماتقي «ان الفوز في مثل هذه المحافل يعد حافزا لتقديم افضل ما لدينا» مؤكدا استمرار العمل والجهود بأفكار متجددة في المستقبل والفوز بجوائز اكثر.

وشهد الحفل تتويج الفائزين في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية في المسار الموازي للاذاعات والتلفزيونات الخاصة والمسار الرئيسي للمؤسسات الرسمية.

وتضمن المهرجان الذي انطلق الاربعاء الماضي إقامة أكثر من 30 ورشة عمل وجلسة تم خلالها مناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالإنتاج التلفزيوني والإذاعي والإعلام الرياضي والنجومية إضافة إلى مشاركة المرأة ودورها في السينما وقضاياها عبر التاريخ وورش عمل تتمحور حول صناعة الأفلام والعمل الإعلامي المستقل.

كما أقيم معرض مستقبل الإعلام مصاحبا للمهرجان بحضور أكثر من 15 ألف مشارك و500 إعلامي من مختلف دول العالم و200 شركة إنتاج يمثلون عددا من المنظمات والهيئات الإعلامية الإقليمية والدولية.

