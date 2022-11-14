ملك الأردن: قطعنا شوطاً مهماً في إرساء قواعد تحديث الدولة

عربيات ودوليات

عمان- الوكالات: قال ملك الأردن، عبد الله الثاني، أمس: إن بلاده قطعت شوطا مهما في إرساء القواعد الراسخة لتحديث الدولة وتعزيز مناعتها ورسم مسار مئويتها الثانية بعد جهود تجلت فيها حالة التوافق الوطني.

وأضاف العاهل الأردني في خطاب العرش أمام مجلس الأمة، الذي يضم مجلسي النواب والأعيان مع افتتاح الدورة الثانية للمجلس التاسع عشر:» كان هدفنا جميعا خدمة أجيال الحاضر والمستقبل تحقيقا لطموحات شعبنا العزيز وتطلعاته».

وأكد أن «التحديث السياسي هدفه مشاركة شعبية أوسع في صنع السياسات والقرارات من خلال أحزاب برامجية أما هدف مسار التحديث الاقتصادي فهو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل والاستثمار، بالاستناد إلى العمل الاستراتيجي حتى تعود الحيوية إلى كل القطاعات الإنتاجية، ويتعافى الاقتصاد من جديد».

وشدد العاهل الأردني على أن «المستقبل لا مكان فيه للمحبطين واليائسين. هذا الوطن الذي تأسس على مبادئ العدالة والكرامة الوطنية يمضي بمسيرته في التحديث تحت سيادة القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع وأن يعمل من أجل الجميع.. الأوطان لا تبنى بالمخاوف والشكوك».

وحول السياسة الخارجية للمملكة، قال الملك عبد الله الثاني إن «الأردن يواصل القيام بدوره المحوري في الإقليم بمواكبة التغيرات المتسارعة من حولنا في المنطقة والعالم، مستثمرا هذا الموقع الجيوسياسي المتميز الذي يمثل نقطة ربط حيوية بين الدول ولا بد من اغتنامها عبر بناء شراكات عربية وإقليمية واسعة تحقق المصالح المشتركة وتعزز المصالح المشتركة والمكتسبات الوطنية».

وأضاف « إن الدور المحوري للأردن سيظل منصبا على الدفاع عن القضية الفلسطينية التي كنا وما زالنا وسنبقى على مواقفنا الداعمة لها وهي على رأس أولوياتنا، ولا سبيل لتجاوزها إلا بحل عادل وشامل يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. والتزاما بمسؤوليتنا التاريخية التي نحملها بكل أمانة، سنواصل دورنا في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية».

وختم العاهل الأردني بالتأكيد على أن «غياب أفق للحل السياسي لا ينبغي أن يحول دون مواصلة العمل لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتثبيت حقوقهم المشروعة، ونجدد التأكيد على أن التمكين الاقتصادي ليس بديلا عن الحل السياسي».

