تفاهم سعودي - فرنسي على تلبية احتياجات لبنان الإنسانية

عربيات ودوليات

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الليلة قبل الماضية، واتفق الزعيمان على «تعزيز تعاونهما لتلبية الاحتياجات الإنسانية» للبنان، بحسب بيان صادر عن الإليزيه.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن «المحادثة تركزت خصوصا على لبنان، وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن حتى يتم تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي البلاد».

وانتهت ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر، واجتمع البرلمان المنقسم بشدة خمس مرات بدون أن يتمكن من انتخاب خلف له، في حين تغرق البلاد في أزمة اقتصادية مستفحلة.

وأضاف الإليزيه أن ماكرون «اتفق مع ولي العهد على مواصلة تعاونهما وتعزيزه لتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب لبنان».

كما تحدث رئيس الجمهورية وولي العهد عن التهديدات التي يتعرض لها استقرار المنطقة، و«أعربا عن رغبتهما في تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين».

وأشار إيمانويل ماكرون إلى أن «السعودية يمكن أن تعتمد على دعم فرنسا لضمان أمنها».

وأخيرا، أبدى الزعيمان رغبتهما في «تعزيز الروابط الاقتصادية بين بلديهما، لا سيما في مجال الطاقة».

